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Sábado 18 de Abril, Neuquén, Argentina
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¿En qué cancha?

“Barajamos jugar en Neuquén capital”: Deportivo Rincón evalúa cambiar de sede en el Federal A

En la previa del partido ante Cipolletti, el presidente de la subcomisión de fútbol del León del Norte neuquino, Nicolás Mondini, aseveró que "está en los planes jugar de local algún partido en la capital".

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 18 de abril de 2026 a las 12:53
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El presidente de la subcomisión de fútbol de Deportivo Rincón, Nicolás Mondini.

En la previa del partido por la quinta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026, que este sábado enfrentará a Deportivo Rincón y Cipolletti en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa —el estadio Moisés Elías Gómez, ubicado a la vera del río Colorado, en el límite con Mendoza—, el presidente de la subcomisión de fútbol del club neuquino, Nicolás Mondini, aseguró que “estamos barajando la posibilidad de jugar algún partido en Neuquén capital”.

En ese sentido, precisó que las alternativas en análisis son “Atlético Neuquén o Independiente”, y remarcó que “no daría lo mismo jugar en césped natural o sintético”.

Y más adelante recordó que "el año pasado estuvimos a punto de jugar el partido con Olimpo de Bahía Blanca en el estadio Libertador General San Martín de Atlético Neuquén, por diferentes circunstancias no se pudo hacer".

Nicolas Mondini estuvo en vivo en el programa Grito Sagrado del Grupo Mutimedia en vivo desde Rincón de los Sauces.

El diigente realizó las declaraciones en el programa Grito Sagrado que se emitió desde Rincón de los Sauces el viernes por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 907 y Canal 24/7 de Noticias.

Een el marco de la quinta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026 entre neuquinos y rionegrinos será transmisión por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la participación especial de Darío Tamborindegui, la operación técnica de José Ramón Paredes.

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