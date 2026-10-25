En el gran duelo de la jornada en España, Real Madrid le ganó sobre el final por 2-1 a Barcelona en el clásico español por la décima fecha de La Liga. El Merengue se valió de dos tantos de Kylian Mbappé para quedarse con los tres puntos en el Camp Nou, cortarle el invicto y el andar perfecto a los culés (llegaban habiendo ganado nueve sobre nueve) y recortarle la distancia a tres puntos a un Barça que sigue siendo líder pese a la caída de hoy.

Mbappé, la figura del clásico

El francés fue el gran protagonista de una nueva edición del derbi marcando los dos tantos de la Casa Blanca, que llegaba a este clásico con dudas pero terminó imponiéndose. Cuando se moría la primera mitad, y con algo de suerte, Mbappé anotó el 1-0 tras un centro de Yan Diomandé que fue rechazado por un jugador del Barcelona pero le rebotó a Kiki para convertirse, de carambola, en la apertura del tanteador.

No obstante, Barcelona reaccionó en la segunda mitad a través de Raphinha, que pasado el cuarto de hora anotó su decimotercer tanto en La Liga en tan sólo 9 juegos para igualar la contienda en el Camp Nou.

A pesar de un nuevo tanto del atacante brasileño, la alegría se marchó hacia Madrid en esta ocasión y el motivo principal fue un Mbappé protagonista. A falta de tres minutos para el final, el capitán de la selección de Francia aplicó todo su olfato goleador para mandar a la red un centro atrás de Eduardo Camavinga, que realizó una jugada sensacional recibiendo al espacio, metiendo un autopase y asistiendo a Kiki para el tanto de la victoria que hizo festejar a José Mourinho de rodillas.

De esta manera, Real Madrid puso La Liga al rojo vivo con su victoria en el Camp Nou. El Merengue suma 24 puntos y es tercero, ya que Atlético Madrid, que ganó ayer con un gol de Julián Álvarez, está en segundo lugar con 25. A pesar de la dolorosa derrota en el clásico, su segunda seguida tras perder entresemana con Paris Saint-Germain por la Champions League, el Barcelona sigue líder con 27 unidades, aunque ya no es más el único invicto del certamen.