Un día histórico, un empate que será recordado solamente por tratarse del estreno en un torneo internacional. Barracas Central igualó 0 a 0 con Vasco da Gama por el Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. Un partido que enseñó escasas situaciones de riesgo y que el Guapo padeció con el desarrollo del juego. Fue de mayor a menor el conjunto argentino ante una alineación alternativa que presentó el rival. El próximo miércoles, visitará a Olimpia, de Paraguay.

Con la pelota en juego, el ímpetu de Barracas Central hizo que en apenas 22 segundos generara un tiro de esquina. Lo cariocas después del séptimo minuto superaron la mitad de la cancha y tras una extensa tenencia de la pelota descubrieron a Matheus Franca, que de cabeza remató desviado; el árbitro colombiano Carlos Betancurt sancionó posición adelantada. Esa acción, un aviso y un freno para los barraqueños, que en el arco tuvieron a Juan Espínola en lugar de Marcelo Miño; el arquero se sorprendió ante un rechazo apurado de Rodrigo Insua, que despejó y la pelota rebotó en su compañero Fernando Tobio y terminó en córner.

Con la reaparición de la llovizna se mojaron los planes de Barracas Central y los visitantes en diez minutos generaron dos situaciones de riesgo: un cabezazo de Spinelli que hizo lucir a Espínola y una definición de Nuno Moreira que terminó en tiro de esquina. El muleto de Vasco da Gama pasó llevar las riendas y el Guapo corrió detrás de la pelota, que circulaba de una banda a la otra, aunque sin profundidad.

Con empuje, Barracas Central se llevó por delante a los cariocas en el segundo tiempo. Tobio tuvo su chance en uno de los múltiples centros que cayeron en el área rival y el arquero Fuzato bloqueó el remate. Sin el control de la pelota, Vasco da Gama lentamente empezó a refugiarse contra su guardavalla; ingresó el colombiano Marino Hinestroza, el jugador que protagonizó una novela con Boca en el mercado de pases y a quien el DT Renato Gaúcho criticó por su bajo rendimiento y falta de adaptación.

Lo tuvo Vasco da Gama en el descuento, cuando Barracas Central jugaba con diez jugadores por la expulsión de Maximiliano Puig -reemplazó a Tapia-, que estuvo apenas un minuto en el campo de juego: Adson no tuvo puntería. Terminaba la jornada histórica de Barracas Central, que debió contentarse con el empate.