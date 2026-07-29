Luego de dar el batacazo en el Monumental contra River el último fin de semana, Barracas Central le gana por 1-0 a Aldosivi y sigue su buena racha en el Torneo Clausura. El Guapo se impone por el tanto de Tomás Porra en el Claudio Chiqui Tapia ante el Tiburón y obtuvo su segunda victoria consecutiva, su tercera al hilo si se cuenta el éxito por la última fecha del Torneo Apertura ante Huracán.

De esta manera, los conducidos por Damián Ayude se convirtieron en el segundo equipo del certamen en ganar sus primeros dos encuentros, lo que lo coloca en la cima de la Zona B junto con Argentinos Juniors, que con su goleada de ayer ante Estudiantes (RC) también goza de puntaje ideal. Luego de quedarse a las puertas de los octavos de final en el Torneo Apertura y de quedar eliminados en la fase de grupos de Copa Sudamericana, el Guapo va por una campaña que le permita meterse entre los 16 mejores y pelear por volver a una copa internacional.

El gol de Porra

Se terminaba un flojo primer tiempo, pero el Guapo encontró una jugada desde un córner que lo puso en ventaja. Tomás Porra jugó en corto el tiro de esquina, se la devolvieron y decidió probar al arco. Su remate se desvió en el camino, tomó altura y se terminó metiendo por el segundo palo de Ignacio Chicco, que quedó superado luego del cambio de dirección que tomó el remate.

Formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Ivan Tapia; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Aldosivi: Ignacio Chicco; Nestor Breitenbruch, Nicolas Zalazar, Joaquin Pombo; Elías López, Nicolás Linares, Lucas Castro, Federico Laurelli; Juan Bautista Dadín, Tomas Fernandez y Nicolas Cordero. DT: Israel Damonte.

Estadio: Claudio Fabián Tapia.

Árbitro: Sebastián Zunino.