Gimnasia y Esgrima La Plata y River Plate jugarán este miércoles desde las 19.15 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.. El Millonario debe dar vuelta la página luego de las dos derrotas con las que inició el semestre y se medirá con el Lobo, que cayó por detalles frente a Racing en Avellaneda.

El encuentro será transmisión poir las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

La vuelta del cuadro de Núñez a los terrenos de juego tras el parate mundialista es una pesadilla, con dos duras derrotas contra Aldosivi de Mar del Plata en Salta por Copa Argentina donde cayó 3 a 1 y ante Barracas Central en el estadio Monumental el domingo en el inicio del campeonato doméstico donde cayó por 1 a 0.

Por otro lado, River sigue trabajando en su mercado de pases y luego de incorporar seis refuerzos sigue yendo por más, negociando en varios frentes. El once que Eduardo Coudet alinearía sería bastante similar al que fue derrotado por el Guapo el pasado fin de semana, debido a las pocas variantes que tiene. En el arco se ubicaría Santiago Beltrán y por delante de él una línea de cuatro conformada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. Fausto Vera y Lucas Gabriel Silva ocuparían el doble cinco con Tomás Galván y Lautaro Pereyra como volantes, en punta, Rafael Santos Borré sería acompañado por Ángel Correa, en la que sería la única variante del equipo.

Por su parte, El Lobo que será local en El Bosque, tratará de levantarse luego de caer con Racing Club.en Avellaneda, donde pese a la derrota dejó buenas sensaciones. La última vez que ambos cuadros se midieron fue en mayo de este año por los cuartos de final del Torneo Apertura, en esa ocasión, la Banda se llevó el encuentro por 2 a 0 con tantos de Sebastián Driussi y Martínez Quarta.

Probables Formaciones

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.

Hora de Inicio: 19.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Germán Delfino

Estadio: Juan Carmelo Zerillo