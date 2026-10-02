El amistoso entre la Argentina y Burkina Faso, previsto para este sábado desde las 21 en el Monumental quedó envuelto en incertidumbre. A pocas horas del encuentro, la selección africana todavía permanece en Casablanca, Marruecos, y no pudo embarcar rumbo a nuestro país.

El problema surgió por las condiciones del traslado. Los jugadores de Burkina Faso no aceptaron viajar en un vuelo comercial y pretenden hacerlo en un chárter, una alternativa que les permitiría realizar el trayecto de aproximadamente 10 horas con mayor comodidad.

El plan original contemplaba que los Étalons, como se conoce al seleccionado burkinés, abandonaran Marruecos el miércoles y llegaran a la Argentina al día siguiente. Sin embargo, ese cronograma se modificó por completo.

Según informaron medios africanos, el seleccionado tuvo dos vuelos fallidos desde territorio marroquí. Burkina Faso había disputado el lunes su partido por las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, con triunfo 1-0 ante la República Centroafricana. El martes tuvo descanso y tenía previsto emprender el viaje hacia Buenos Aires.

Sin embargo, el miércoles el plantel todavía permanecía en Casablanca e incluso realizó un entrenamiento. Fue entonces cuando los futbolistas conocieron que el traslado debía realizarse en una aerolínea comercial y se negaron a embarcar.

Un viaje contra reloj

La situación genera preocupación porque el amistoso está programado para este sábado a las 21 en el Monumental. En la AFA estiman que Burkina Faso podría arribar a Buenos Aires durante la mañana del mismo día, es decir, con menos de 12 horas de anticipación al encuentro.

En ese escenario, el seleccionado africano llegaría prácticamente sin margen para entrenarse en Argentina y con el desgaste propio de un viaje intercontinental y el jet lag.

A las 14 de este viernes, la federación de Burkina Faso reconoció oficialmente las dificultades y aseguró que trabaja para encontrar una salida.

"Una solución que permita desbloquear la situación para viajar a Buenos Aires a la mayor brevedad posible", señaló la federación africana en su comunicado.

Mientras Argentina mantiene su preparación para el amistoso, del otro lado todavía no existe la certeza de cuándo podrá viajar Burkina Faso. El reloj corre y el encuentro en el Monumental quedó, al menos por estas horas, condicionado por una disputa logística que amenaza con alterar por completo la previa.

Si finalmente logran destrabar el traslado, los Étalons deberán afrontar un viaje contra reloj para llegar a Buenos Aires y presentarse ante la Selección argentina apenas unas horas después de pisar suelo nacional.