En su última presentación en la fase regular de El Biguá de Neuquén capital venció a Berazategui por 62 a 55 en cotejo que se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Municipal Ducilo en el conurbano bonaerense, en el marco de la Liga Nacional Femenina de Basquetbol. La jugadora del partido fue Agustina Jourdheuil con 16 de valoración, 18 puntos y 11 rebotes.

El inicio del partido mostró a un Berazategui impreciso, con pérdidas y errores que supo aprovechar el rival. El Biguá, salió más concentrado, con juego rápido, y una defensa intensa que le permitió controlar desde los primeros minutos. Con efectividad en los tiros externos y dominio del ritmo, la visita se fue al descanso arriba por 39 a 26.

En la segunda mitad, el local con el empuje de las juveniles y de su gente, buscó reaccionar y pelear el partido. Ajustó en defensa, forzó pérdidas y logró incomodar a su rival, achicando la diferencia y volviendo a meterse en partido. El conjunto neuquino, padeció en los minutos finales pero supo sostener la ventaja: mantuvo la intensidad defensiva y encontró soluciones en la pintura para cerrar el juego a su favor por 62 a 55.

En el inicio de la gira las ribereñas sufrieron una derrota ante Unión Florida por 69 a 59, en un encuentro que lo tuvo al frente durante varios pasajes y que comenzó a desmoronarse en el tercer cuarto (14-23). En ese contexto, la producción ofensiva quedó concentrada la mitad del plantel: Maitena Merino y Aylén Valdez lideraron con 14 puntos cada una, seguidas por Javiera Campos y Agustina Jourdheuil con 13. Más atrás, Camila Gutiérrez sumó 3 y Agustina García cerró con 2 unidades.