De pie, Manu Ginóbili ingresa al Salón de la Fama de la NBA

El próximo sábado no será un día más para el deporte argentino, no lo será porque la figura estelar del básquet argentino entrará en la historia grande de este deporte. Emanuel "Manu" Ginóbili, figura del deporte argentino, ingresará oficialmente al Salón de la Fama de la NBA.



Con este reconocimiento “Manu” se convertirá en el primer argentino en recibir este reconocimiento, solicitud que no solo elevaban los fanáticos argentinos sino también los fans de este deporte en Estados Unidos. La tradicional ceremonia se realizará en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame desde las 19 de Argentina.



El bahiense, de 45 años, será el tercer latinoamericano y se unirá a los brasileños Oscar Schmidt y Ubiratan Pereira. En la celebración, Ginóbili será presentado por su excompañero en los San Antonio Spurs Tim Duncan en la ceremonia en la que también condecorarán a los exbasquetbolistas Tim Hardaway y Swim Cash y a los entrenadores George Karl y Bob Huggins, de la NCAA.

"There's never been another Manu, nor will there ever be."#ManuHOF Enshrinement Ceremony - Saturday, Sept 10@HEB | @manuginobili pic.twitter.com/YO2hxvtLOM — San Antonio Spurs (@spurs) August 29, 2022