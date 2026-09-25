Se abre un nuevo fin de semana de competencia en el básquet de la Federación Neuquina y la Asociación Alto Valle, ya que se jugará la doble fecha -cuarta y quinta- del Torneo Pre Federal en la Zona Campeonato.

El destacado de este viernes lo sostendrán en General Roca en el estadio Gimena Padín, donde Deportivo Roca recibírá a Perfora de Plaza Huincul en el duelo de líderes e invicto.

El verde de Plaza Huincul, y el Naranja tuvieron un inicio perfecto con tres triunfos en misma cantidad de partidos, y desde las 21 se verán las caras en el alto valle rionegrino, para determinan quién queda como único líder de la competencia.

Doble fecha del Torneo Pre Federal en Neuquén y Alto Valle

La fecha se completará con el partido que sostendrán en el macro centro de la capital neuquina, Pacífico ante Atlético Regina, que se jugará en el Viejo Ramírez de Juan Bautista Alberdi y Mendoza.

En Plottier, El Templo será escenario del choque entre, Centro Español que buscará la recuperación ante el golpeado Independiente, que todavía no ganó. Completarán también en la misma ciudad, Club Plottier con Petrolero Argentino de Plaza Huincul.

El domingo 27 se medirán por la quinta fecha, Deportivo Roca ante Pacífico, Petrolero Argentino será local de Atlético Regina, Centro Español ante Pérfora e Independiente ante Club Plottier.