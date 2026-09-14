El Torneo Pre Federal de básquet de la Región 7 tuvo este domingo su segunda jornada y volvió a entregar partidos de alto voltaje. Los cuatro encuentros de la Zona Campeonato terminaron con victorias locales, Pérfora de Plaza Huincul, Deportivo Roca, Pacífico de Neuquén capital y Atlético Regina festejaron ante su gente.

Con dos fechas disputadas, Deportivo Roca, Pacífico y Pérfora quedaron al frente de las posiciones, todos con récord de 2-0, dos ganados en otras tantas presentcaciones. Un escalón más abajo aparecen Atlético Regina y Centro Español, mientras que Independiente, Petrolero y Club Plottier todavía buscan su primera victoria.

En el estadio Oscar "Piti" Claris, Pérfora derrotó a Independiente de Neuquén por 77 a 67 y consiguió su segunda victoria consecutiva. El Verde volvió a mostrar solidez defensiva y tuvo como principal figura a Julián “Tuti” Ruiz, quien estuvo cerca del triple-doble: terminó con 20 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, y determinante en los dos minutos finales, cuando el resultado esta apenas 2 puntos de ventaja.

En tabto, en Villa Regina, Atlético Regina superó a Centro Español por 76-65 y consiguió su primera victoria del campeonato. El Albo construyó la diferencia desde el comienzo, con parciales de 17-8, 35-25 y 56-37, y logró controlar la reacción del conjunto de Plottier.

Deportivo Roca también consiguió su segundo triunfo del campeonato. En el Gimena Padín, el Naranja venció a Petrolero Argentino por 92-85, luego de un partido que tuvo a la visita arriba durante buena parte de la primera mitad. El elenco de Plaza Huincul se fue al descanso ganando 45-39, pero el local tuvo una reacción contundente en el tercer cuarto, que ganó 37-17, para dar vuelta la historia y encaminarse hacia la victoria.

En el Viejo Ramírez se vivió uno de los partidos más atractivos de la jornada. Pacífico derrotó a Club Plottier por 92-83 en tiempo suplementario, luego de igualar en 70 durante los 40 minutos reglamentarios. El Decano tuvo que trabajar hasta el final para conservar su invicto y terminó inclinando la balanza en el tiempo extra, donde se impuso 22-13.

Viernes venidero va la tercera fecha, Petrolero Argntino vs Centro Español, Atlético Regina recibe a Club Plottier, duelo de líderes en Plaza Huincul con Perfora ante Pacífico, mientras que en La Caldera, Independiente recibe a Deportivo Roca.

Data: Neuquén Deportivo