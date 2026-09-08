De no creer, la violencia se volvió a instalar en el fútbol argentino. Sarmiento de Resistencia, en su pelea por no descender, consiguió un triunfo agónico ante Tucumán Central, por 1 a 0 (gol de Pablo Martínez) en tiempo adicionado en el estadio Centenario de la capital chaqueña, por la séptima fecha de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A 2026.

El partido era clave para ambos equipos, comprometidos con la lucha por la permanencia en la categoría. El empate parecía encaminado hasta que Martínez apareció sobre el cierre y le dio tres puntos decisivos a Sarmiento. Sin embargo, apenas se reanudó el juego tras la conquista, todo se desmadró y ganó el descontrol.

Según las imágenes que circularon, después de la apertura del marcador, algunos integrantes del conjunto local no devolvieron rápidamente una pelota, en una acción que buscaba consumir segundos cuando el encuentro ya estaba en tiempo de descuento.

La actitud generó la reacción de los futbolistas de Tucumán Central y comenzaron los empujones y las discusiones. La situación escaló en cuestión de segundos: jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y un alcanzapelotas quedaron involucrados en un tumulto que incluyó golpes de puño, forcejeos y corridas.

El enfrentamiento se extendió durante varios minutos y obligó a la intervención de la seguridad. El árbitro decidió dar por terminado el partido cuando todavía quedaban alrededor de cinco minutos por jugar, en medio de un clima completamente desbordado.

La gresca también se trasladó hacia el sector cercano a las tribunas. Algunos hinchas ingresaron al campo de juego, mientras desde la parcialidad local comenzaron a arrojar objetos.

La tensión aumentó todavía más cuando integrantes del equipo visitante respondieron lanzando elementos hacia las tribunas. Finalmente, la Policía intervino para controlar la situación y el plantel de Tucumán Central tuvo que retirarse bajo una fuerte custodia.

El clima de tensión no comenzó con la pelea. El encuentro se disputaba con mucho en juego por la situación de ambos clubes en la tabla y había preocupación por posibles incidentes. Incluso, durante la previa se había analizado la posibilidad de jugar a puertas cerradas, aunque finalmente se permitió el ingreso del público. Para el partido se dispuso un operativo especial de seguridad, con un criterio de “tolerancia cero” por parte del Ministerio de Seguridad de Chaco.

Más allá del escándalo del final, la victoria puede ser determinante para Sarmiento, que sigue con vida en la pelea por la permanencia. Ahora tendrá dos partidos decisivos: deberá visitar a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y luego recibirá a El Linqueño de Lincoln para cerrar su participación en la Reválida.

Tucumán Central, en cambio, perdió la divisional y en 2027 participará en el flamante certamen implementado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Torneo Argentino del Interior.