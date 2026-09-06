En el marco de la séptima fecha de la Fase Reválida, segunda instancia del Torneo Federal A 2026 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Deportivo Rincón Iguala 1-1 ante Costa Brava de General Pico (La Pampa) en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez.

El árbitro del partido será Leandro Hartfield, oriundo de Villa Mercedes (San Luis) tendrá la asistencia de Marcelo Gonzáles y Mauro Gómez como jueves de líneas, Jesús Allegue, por su parte, será el cuarto árbitro, todos de la Liga de San Juan.

En la primera etapa, el León golpeó primero, Daniel Carrasco sacó un potente remate desde afuera del área, la clavó en el ángulo y puso el 1-0.

Tres más tarde, a los 17' Ignacio Pipistrelli encontró un rebote en el borde del área, y sin marca venció a Sánchez para estampar el 1-1.

El completo tuvo poca acción, los pampeano Se confirmaron con el empate, y el león poco pudo hacer en ataca que llevar peligro. El punto suma para ambos , que ya están salvados del descenso y piensan en la clasificación a Playoffs.el león quedó con 12 y los pampeonos con 10. Próxima fecha, el conjunto neuquino visita a FADEP en Mendoza.

Formaciones confirmadas:

Deportivo Rincón: 1 Alejandro Sánchez, 2 Rodrigo Herrera, 3 Laureano Puñet, 4 Ramiro Alderete, 5 Daniel Carrasco, 6 Carlos Esteves, 7 Héctor Rueda, 8 Cristóbal Valbuena, 9 Matías Dominguez, 10 Ezequiel Ávila, 11 Juan Achetoni, 12 Jonathan Criado, 13 Axel Paz, 14 Juan Albertinazzi, 15 Bruno Di Bello, 16 Gastón Portiño, 17 Cristian Correa, 18 Facundo Miguel, 19 Axel Oyola. DT Germán Noce.

Costa Brava: Luciano Silva, 2 Pablo Agüero, Bautista Aldunate, 4 Matías Rivas, 5 Agustín Alles, 6 Brian Alferez, , 8 Ariel López, 9 Ramón Lentini, 10 Joaquín Parra, 11 Paulo mansilla, 12 Gabriel Arguello, 13 Ezequiel Riera, 14 Brian Montero, 15 pablo Frías, 16 Tomás Garro, 17 Mariano Rivadeneira, 18 Braian Noriega, 19 Tiago Gómez, 20 Agustín García. DT Marco Gemabert.

La novedad más importante en León del Norte neuquino, es que su plantel ha quedado desmembrado en las últimas horas. Ya salvado del descenso, mantuvo la categoría para jugar el certamen el año venidero, los objetivos de máxima no se cumplieron. No se clasificó a la zona campeonato, no pudo acceder a la lucha por el primer ascenso a la Primera Nacional 2027 y se quedó sin posibilidades de acceder a la Copa Argentina. Muy poco para lo planeado, invertido y para las hipótesis de ser protagonista.

La semana pasada se habían alejado de la institución el delantero formoseño Cristián Estigarribia a Pacífico de Alvear, Jonathan Fleitas a Talleres de Perico (Jujuy, e Ignacio Narváez a La Amistad de Cipolletti para jugar el Torneo Regional Federal Amateur 2026, a los que para muchos sorpresivamente se alejaron en las últimas horas para sumarse al mismo certamen, el tucumano Facundo Cruz, el santafesino Sergio Frutos, el entrerriano Jorge Rossi y el volante ex Boca Juniors, Rodrigo Montes.

El entrenador Germán Noce contará con un solo delantero natural para lo que resta de la competencia, el nativo de Rafael Castillo, Matías Domínguez, ya que ante las lesiones de algunos jugadores que habitualmente juegan en la primera de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe), deberá improvisar en los puestos de ataque o ir a buscar algunos jugadores descartados desde hace un tiempo como el colombiano Jair Julio Blanco, Fernando Inda o Fernando Riquelme de buen 2025, que este temporada no ha tenido minutos en cancha.

Parecida es la situación de Costa Brava de General Pico, donde varios jugadores se "hicieron" amonestar el fin de semana pasado, para no viajar al norte neuquino y así fueron suspendidos por una fecha, Joaquín Viviani, Sebastián Acuña, Joaquín Garoni, más dos de sus figuras referenciales, el delantero y goleador Jerónimo Francisco Gútierrez y el volante creativo Lautaro Ibarra Velastini, a los que se podrían sumar tres jugadores más de los habituales titulares, que habrían presentados molestias y dolencias en la semana, que tampoco llegarían para jugar.

El encuentro será transmisión de las emisora del grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Luis Hernandorena y la operación técnica de José Ramón Paredes.