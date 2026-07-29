El estadio Ruca Che recibirá durante toda la semana, una serie de amistosos , capacitaciones, y entrenamientos de "Las Panteritas", seleccionado argentino de Vóley U19, que se prepara pensando en el Sudamericano de la categoría. Enfrentará a China, elenco que disputará el mundial U17 en Chile.

La delegación llegó al mediodía del martes, y ya hizo su primer entrenamiento abierto en el estadio neuquino bajos las ordenes Nicolás Efrón, DT del primer equipo en Grito Sagrado, quien dictará una charla de entrenamiento hoy desde las 18.30hs, destinada a entrenadores de la disciplina.

Posteriormente, jugará tres amistosos ante el seleccionado Chino Sub 17, con la particularidad que si bien Argentina es Sub19, la mayoría son chicas de tienen 17 años. Además, se medirán ante un seleccionado asíatico que está listo para competir, ya que las asiáticas jugarán en dos semanas el mundial en Chile.

El seleccionado argentino jugará tres amistosos desde el jueves hasta el sábado

"Esta es una gran oportunidad para nosotros y ante una potencia mundial en formativas" dijo Efron, quien resaltó que el seleccionado aún está en etapa formato con 22 jugadoras, "con esto, podremos verlas en competencia y como responden", agregando además que "Lo que buscamos con estás giras es que se prenda una lucecita para el vóley y dejar algo de experiencia para los profesores y jugadores. Esperamos que sea un lindo espectáculo para la familia". Señaló.

El jueves 30 de julio y sábado 1 de agosto, los cotejos serán de 20 a 22.30hs. Las entradas se podrían conseguir en boletería del estado Ruca Che y tiene un costo de 15 mil pesos. El viernes 31, desde las 12hs, será explosivamente para escuelas y clubes de Vóley.

Nota completa en Grito Sagrado con Nicolás Efrón: