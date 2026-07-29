El sábado 1 y domingo 2 de agosto en el Coliseo de la Barda, se disputa la quinta fecha del Campeonato del Sur de la República de Motocross, donde los principales pilotos de la Patagonia dirán presente.

Con más de 150 motos en pista, la competencia vuelve a rodar ya pensando en la recta final. El circuito capitalino vuelve a recibir una de las fechas de la competencia luego del exitoso paso en abril, donde se organizó la fecha del Campeonato Argentino. “nunca cortamos con las actividad en entrenamiento, pero volver a la competencia nos pone felices y a la expectativa de un campeonato apasionante” dijo Miguel Matthew, Presidente del Motocross Club Neuquén.

Para este fin de semana, se realizaron diferentes trabajos en la pista producto de la gran cantidad de lluvia de los últimos días. Al ser piso duro, se tuvo que disquear el trazado para que filtre mejor el agua y que no se acumule, a ello sumar que se colocó arena, que quedó compactada. “tuvimos el Motocross, Patagónico, y el nacional, hace mucho que no teníamos estos eventos en la ciudad, deja la vara muy alta. Ahora estamos preparando los 50 años del club”.

Dirán presente este fin de semana pilotos de primera línea como Agustín Carrasco, Nahuel Kriget, Pablo Galletta, más los históricos como Palaco Pérez, Matías Sacne y Dardo González.

El calendario del Sur de la República ya tiene confirmadas sus últimas fechas: sigue en septiembre en el nievo circuito de Catriel, octubre recibirá Manzano Brujo y cerrará en Bariloche.

Así llegan los campeonatos:

La lucha por los distintos campeonatos promete ser uno de los grandes atractivos del fin de semana, con varias categorías que llegan con diferencias mínimas entre los principales candidatos.

En MX1, Nahuel Kriger lidera el certamen con 151 puntos, seguido muy de cerca por Pablo Galletta con 149, mientras que Agustín Carrasco ocupa la tercera posición con 142. En MX2, Sebastián Figueroa es el puntero con 150 unidades, apenas dos más que Felipe Cruz (148), mientras que Santino Sonhutter marcha tercero con 109. En Junior, Lucas Aronica encabeza el campeonato con 163 puntos, seguido por Rodrigo Fonseca con 125 y Emiliano Vera con 90.

En Internacional, Leandro Yañes lidera con 145 puntos, escoltado por Lautaro Alarcón con 117 y Fernando Romero con 85. En Promocional, Gonzalo Monzalve suma 140 unidades, Ignacio Monedero tiene 124 y Giuliano Sidorkevich ocupa el tercer lugar con 86. En 125cc, Felipe Cruz domina con puntaje ideal de 200 puntos, seguido por Bautista Galdeano con 133 y Lautaro Martínez con 101.

La quinta fecha del Patagónico vuelve a Neuquén

En 85cc, Gonzalo Parra es el líder con 183 puntos, seguido por Tobías Ferreyra con 154 y Benjamín Iribas con 121.

En 85cc B, Tadeo Indaco encabeza el campeonato con 158 unidades, apenas seis más que Valentino Betancur (152), mientras que José Venialgo es tercero con 117. En 65cc, Santino Chirino lidera con 200 puntos, seguido por Martiniano Zanoti con 151 y Bauty Lezcano con 101. En 50cc, Santino Roth manda con 175 unidades, escoltado por Genaro Barroso con 146 y Giovani Pizarro con 86.

En Máster A, Matías Sacne es el líder con 190 puntos, seguido por Matías Blanc con 127 y Dardo González con 125. En Máster B, Gerardo Ríos suma 174 unidades, Javier Venialgo tiene 160 y Ariel Nonel ocupa la tercera colocación con 116. En Máster C, Ramiro Zamora lidera con 128 puntos, seguido por Marcelo G. Giménez con 100 y Gustavo Milohanich con 95.

En Enduro, Agustín Garnier encabeza el campeonato con 185 puntos, seguido por Segura Nadin con 166 y Jerónimo Sancho con 68. Finalmente, en FMX, Agostina Monsalve lidera con 140 unidades, mientras que Abril Lucila Lacunza es segunda con 50 y Antonia Felley completa el podio con 46.