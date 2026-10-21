En la antesala de uno de los grandes duelos del día, el Bayern Múnich tendrá la sensible baja de Joshua Kimmich para enfrentar al Arsenal por la Champions League. El conjunto alemán perderá a su subcapitán debido al fallecimiento de un familiar cercano, según confirmó el club en un comunicado. El mediocampista recibió el apoyo de la institución, que pidió respeto por la privacidad de su familia en este difícil momento.

El capitán del conjunto bávaro ya se había ausentado del último entrenamiento por motivos personales, antes de que se conociera la noticia. "En nombre de la familia, pedimos que se respete su privacidad y su duelo, y que se eviten nuevas consultas y coberturas sobre el tema", expresó Bayern en su comunicado, sin brindar más detalles sobre lo ocurrido.

La ausencia de Kimmich se suma a la de Michael Olise, quien fue suspendido para el encuentro tras irse expulsado ante el Viking la fecha pasada, mientras que Jamal Musiala continúa con su recuperación y tampoco estará, en tanto que el arquero Manuel Neuer superó sus problemas físicos y será el capitán para el partido ante Arsenal en el Allianz Arena.