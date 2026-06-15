Bélgica arranca su camino mundialista ante un Egipto que sueña con el golpe

La selección belga desembarca en la Copa del Mundo con la intención de dar un paso más respecto de los últimos grandes torneos. Durante años fue considerada una de las potencias emergentes del fútbol internacional, aunque nunca logró trasladar completamente ese potencial a una conquista importante. Ahora, con una nueva generación y una estructura consolidada, buscará empezar con una victoria que ratifique sus aspiraciones.

Los dirigidos por Domenico Tedesco llegan respaldados por una notable racha de 13 encuentros sin derrotas entre amistosos y compromisos oficiales. Además, en su última presentación exhibieron todo su poderío ofensivo al golear por 5-0 a Túnez, resultado que fortaleció la confianza de cara al estreno mundialista.

Del otro lado estará Egipto, que afronta el desafío de competir en un grupo donde también aparecen Nueva Zelanda e Irán. Los Faraones saben que sumar puntos ante Bélgica podría representar una ventaja clave en la pelea por acceder a los 16avos de final.

El conjunto africano dejó buenas sensaciones en los amistosos previos, especialmente en los encuentros frente a España y Brasil, donde mostró orden táctico, intensidad y capacidad para competir ante rivales de primer nivel. Por eso, llega con la ilusión de transformarse en una de las sorpresas del certamen.

Aunque Bélgica parte como favorita en la previa, Egipto intentará apoyarse en su solidez colectiva para complicar a uno de los equipos llamados a protagonizar el Mundial. El debut pondrá frente a frente dos proyectos con objetivos diferentes, pero con la misma necesidad: comenzar la Copa del Mundo sumando de a tres.

Probables formaciones de Bélgica y Egipto

Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Amadou Onana. Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio. DT: Rudi García.

Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Ashour, Attia; Issa, Zizo, Trezeguet; Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Hora: 16.00.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Ramón Abatti (BRA).

VAR: Rodolpho Toski Marques (BRA).

Estadio: Seattle Stadium.