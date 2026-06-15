Agenda del Mundial 2026: los cuatro partidos que se juegan este lunes 15 de junio, horarios y TV

La acción del Mundial 2026 continúa este lunes 15 de junio con una jornada cargada de fútbol y cuatro encuentros correspondientes a la primera fecha de los grupos G y H. Entre los partidos más destacados aparecen el debut de España frente a Cabo Verde y la presentación de Uruguay ante Arabia Saudita.

La jornada comenzará al mediodía argentino con la presentación de España, una de las selecciones señaladas como candidata a pelear por el título. El conjunto europeo enfrentará a Cabo Verde en el Atlanta Stadium, en lo que será el estreno absoluto del seleccionado africano en una Copa del Mundo.

Los españoles llegan tras una preparación irregular, con un empate ante Irak y una victoria frente a Perú. Además, tendrán una baja sensible: la joven estrella Lamine Yamal continúa recuperándose de una lesión sufrida con el Barcelona y no estará disponible para el debut.

Por su parte, Cabo Verde buscará dar la sorpresa. El conjunto africano llega con confianza tras sus triunfos en los amistosos previos frente a Serbia y Bermudas.

Más tarde, desde las 16, Bélgica y Egipto se medirán en Seattle por el Grupo G. Los belgas llegan como favoritos para quedarse con la zona y arrastran una racha de 13 partidos invictos. Del otro lado estará Egipto, que intentará dar uno de los golpes de la primera fecha y comenzar con el pie derecho su camino mundialista.

La atención sudamericana estará puesta en el partido de las 19 entre Arabia Saudita y Uruguay. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa intentará dejar atrás algunas dudas mostradas en la preparación, donde empató ante Inglaterra y Argelia.

Los uruguayos saben que una victoria en el debut puede resultar determinante en sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final. Enfrente tendrán a una selección saudí que mostró un buen nivel en los amistosos previos y sueña con dar batalla en un grupo exigente.

El cierre de la jornada llegará desde las 22 con el enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelanda en Los Ángeles. Los iraníes arriban con tres victorias consecutivas en amistosos internacionales, mientras que los oceánicos intentarán recuperarse tras una preparación complicada.

Los partidos del Mundial 2026 para este lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde

Hora: 13:00

Estadio: Atlanta Stadium

Grupo H

TV: D Sports

Bélgica vs. Egipto

Hora: 16:00

Estadio: Seattle Stadium

Grupo G

TV: TyC Sports y TyC Sports Play

Arabia Saudita vs. Uruguay

Hora: 19:00

Estadio: Miami Stadium

Grupo H

TV: TyC Sports y TyC Sports Play

Irán vs. Nueva Zelanda

Hora: 22:00

Estadio: Los Ángeles

Grupo G

TV: TyC Sports y TyC Sports Play