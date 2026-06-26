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Los 8 mejores avanzan

Cómo está la pelea para meterse en 16avos del Mundial siendo tercero en el grupo

Escocia es el único de los terceros ya eliminado del Mundial con 3 puntos y una pésima diferencia de gol. Cabo Verde, Bélgica y Congo tienen un partido menos en sus grupos y muchas chances.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 26 de junio de 2026 a las 19:50
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Suecia es, por el momento, el mejor de los terceros en el ránking de la fase de grupos.

A una jornada del cierre total de la fase de grupos, sólo Escocia quedó eliminado de la pelea por ser uno de los 8 mejores terceros mientras que Corea, Senegal y Paraguay deberán aguardar por la definición de los cuadrangulares que restan completar la 3ª fecha.

La Selección sudamericana quedó bien perfilada con los 4 puntos en la zona D. Sin embargo, su pobre diferencia de gol (-2) no lo pone a salvo todavía porque restan definirse los grupos de Inglaterra, Argentina, España y Colombia. A las dirigidos por Gustavo Alfaro les estaría costando mucho la goleada del primer partido ante Estados Unidos.  

Lo hecho por Senegal esta tarde fue muy bueno, pero ni los cinco goles convertidos ante Irak le dan el premio mayor. Los africanos, al menos, se mantienen expectantes hasta el inicio del fin de semana.

Suecia, Ecuador y Bosnia sólo aguardarán por conocer su rival ya que los 4 puntos y una diferencia de gol entre 0 y -1 marcan la tendencia de este ránking.

La tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial. Los 8 mejores avanzan a los 16avos de final.

La situación de Uruguay

Uruguay llega a la última fecha como escolta de España con dos puntos, pero en el otro partido del Grupo H juega Cabo Verde con las mismas unidades y Arabia Saudita que tiene 1.

El punto, al equipo de Marcelo Bielsa lo llevará a 3 unidades y lo mantendrá con 0 en la diferencia de gol. En caso que el otro duelo tenga un ganador, la tercera posición del Grupo H con esos números resulta insuficiente.

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