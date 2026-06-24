Por el Grupo L del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, Croacia derrotó a Panamá por 1 a 0 en el Toronto Stadium con tanto que marcó Budimir en el arranque de la segunda y que le dio la victoria a los europeos.

En los primeros minutos del compromiso, en el que tanto croatas y panameños deben ir por los tres puntos, los europeos intentaron dañar a Panamá por el juego aéreo, no obstante, ningún delantero llegó a conectar la pelota.

Tras una serie de imprecisiones, luego de un inicio de ida y vuelta, las llegadas no generaron peligro. Para los 20 minutos, Croacia llegó al área y Panamá consiguió neutralizar el peligro. Como respuesta, en otro avance de los centroamericanos, Fajardo no llegó a conectar la búsqueda al ras y la pelota siguió su curso en paralelo a la línea de fondo, con el delantero marcado por dos rivales.

A los 23 minutos, el travesaño devolvió un cabezazo de Rodríguez que llegó a manotear Livakovic para cambiarle la trayectoria y en el rebote despejó la defensa. La acción sería de inmediato invalidada por el árbitro porque la pelota salió por el fondo de la cancha antes del centro. Panamá ataca por la derecha y le genera peligro a Croacia. La pausa de hidratación recibe silbidos de parte del público.

Pasada la media hora de juego, Croacia intentaba juntar pases para elaborar sus ataques, que hasta aquí chocaron siempre contra la defensa al llegar al borde del área. Panamá, por su parte, se replegaba y cuando recupera la pelota busca salir rápido. A los dos les cuesta aplicar su plan.

Al primer minuto de adición, Baturina generó el primer disparo a los tres palos para Croacia tras enganchar hacia adentro y sacarse de encima a su marca. Mosquera se arroja abajo y saca la pelota a un córner cuyo lanzamiento no lleva peligro.

En el arranque del complento llegó la apertura del score. A los 9 minutos una buena combinación por derecha tuvo el mejor desenlace para Croacia porque el centro bajo de Stanisic llegó hasta Budimir, que la empujó al gol en el segundo palo.

En el minuto 12, Croacia se perdió el segundo. Error de Panamá en ataque ante la presión y quedó desprotegido atrás. Asistido por Modric, Pasalic se fue mano a mano con el arquero, que logró inicialmente bloquearle la definición, pero en el rebote la tiró afuera el croata, cuando dos compañeros esperaban el pase hacia adentro.

Antes de la hidratación obligatoria, Dominik Livakovic salva a Croacia del empate. El arquero salta y mete el manotazo para negar el empate, Panamá vive su mejor momento en el Mundial 2026 pero Croacia tiene una muralla de nombre Dominik Livakovic, quien resiste todo embate de los centroamericanos.

Los subcampeones en Rusia 2018 sumaron sus primeras tres unidades en la Copa del Mundo y jugarán un mano a mano con Ghana, que tiene una victoria y un empate, para acceder en forma directa a la próxima ronda del certamen. Panamá se ahogó en el fondo de la tabla al caer por segunda vez en esta Copa del Mundo por un gol de diferencia, en dos presentaciones dignas y para muchos impensada..

Antes del comienzo del partido, la atención centró en una de las leyendas del croata Luka Modrić, otra leyenda del fútbol internacional que está disputando su último Mundial.

La previa

El Mundial 2026 no da respiro y este martes tendrá un duelo cargado de tensión en el Grupo L. Desde las 20, Panamá y Croacia se enfrentarán en el Toronto Stadium con la obligación de conseguir un resultado positivo para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a la próxima ronda.

Ambos seleccionados llegan heridos luego de un estreno adverso y saben que una nueva derrota podría dejarlos contra las cuerdas en una zona que promete definirse hasta la última fecha.

Panamá estuvo muy cerca de rescatar un punto en su presentación frente a Ghana, pero un gol recibido en tiempo de descuento terminó dejando a los Canaleros con las manos vacías. El conjunto dirigido por Thomas Christiansen mostró pasajes interesantes de juego, aunque deberá mejorar su eficacia para mantenerse con vida en la competencia.

Del otro lado estará una Croacia que también necesita reaccionar. Los Vatreni cayeron ante Inglaterra en la primera fecha y quedaron obligados a sumar de a tres para no complicar seriamente sus posibilidades de clasificación.

En pleno proceso de renovación, los europeos continúan apoyándose en la experiencia de Luka Modric. A sus 40 años, el histórico volante sigue siendo el faro futbolístico de una selección que busca volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.

Con dos equipos urgidos por la necesidad y el sueño de los octavos de final en juego, el choque promete ser uno de los más atractivos de la segunda fecha.

Posible formación de Panamá

Orlando Mosquera; Michael Murillo, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, José Córdoba, César Blackman; Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez; Edgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez.

DT: Thomas Christiansen.

Posible formación de Croacia

Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol, Ivan Perisic; Luka Modric, Petar Sucic; Martin Baturina, Petar Musa y Mario Pasalic.

DT: Zlatko Dalic.

Datos del partido Panamá vs Croacia

• Competencia: Mundial 2026 - Grupo L



• Hora: 20.00



• Estadio: Toronto Stadium



• Árbitro: Pierre Atcho



• TV: TyC Sports