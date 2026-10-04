Este sábado, la selección Argentina pasó por encima de su par de Burkina Faso, redondeando un contundente triunfo por 7 a 0 en el Estadio Monumental de Núñez. Sin embargo, no es un detalle menor que el combinado africano tuvo severas complicaciones para llegar al país. De hecho, lo hizo con un plantel juvenil.

En ese contexto, todos los cañones comenzaron a apuntar hacia el próximo martes. Es que, otra vez con el escenario de River Plate como testigo, los comandados tácticamente por Lionel Scaloni disputarán el último de los amistosos de la presente fecha FIFA. La particularidad del mismo es que será la última función de Lionel Messi con el elenco albiceleste.

Bajo esa órbita, este domingo, Benín, el rival de La Scaloneta, denunció problemas similares a los que afrontó Burkina Faso. Sí, un nuevo dolor de cabeza para el contrincante de la Selección Argentina, pero también para las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino en torno a la organización del trascendental compromiso.

Según informó el periodista Romain Molina, la Selección de Benín informó serios problemas con la organización de la AFA para el partido de despedida de Messi. De hecho, deslizaron que hubo vuelos comerciales realmente interminables de más de un día de viaje, los cuales provocaron mareos y pérdida de conocimiento de un videoanalista.

Paralelamente, la propia federación del seleccionado africano exteriorizó que debieron alojarse en un hotel con una infraestructura completamente precaria, sin agua caliente y con un gimnasio que posee solamente dos cintas para llevar adelante los entrenamientos. Por ende, el enojo en toda la delegación es categórico.

Como si esto fuese poco, la mencionada Selección de Benín expuso su desacuerdo por una medida tomada por la propia organización del partido. Es que la AFA se quedará con la totalidad de los ingresos de la venta de entradas para el último partido del inagotable astro de 39 años de edad de la Selección Argentina.

El partido entre Argentina y Benín, que significará la despedida de Lionel Messi de La Albiceleste, se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre, desde las 20 (hora local), en el Estadio Monumental de Núñez.

De cara a este especial encuentro, desde la AFA confirmaron que se realizará un Fan Zone para que los hinchas que no pudieron conseguir su entrada para este duelo puedan vivirlo de igual manera de forma especial. El mismo se llevará a cabo en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA.

El Fan Fest AFA “Gracias, Leo” comenzará a las 12 del mediodía del martes 6 de octubre y terminará a las 00.00 horas. Allí los hinchas presentes se encontrarán con diferentes propuestas como música, entretenimiento, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y la participación de artistas, invitados especiales, influencers y streamers.

Además de esto, se instalará una pantalla gigante de alta tecnología para que los fanáticos de la Albiceleste puedan ver el amistoso ante Benín, que está programado para las 20 del martes.

El encuentro será transmisión de Primera Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 19.30 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.