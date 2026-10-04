Ignacio Faín a bordo de un Torino ganó la Final de la 12ª Fecha del campeonato de Turismo Carretera 2026 en San Nicolás. El piloto que tripula el auto del Trotta Racing se llevó suprimer triunfo en la categoría y se convirtió en el 229° ganador de la categoría.

El podio lo completaron Facundo Chapur (Torino) y Julián Santro (BMW), que lideró 22 vueltas hasta que una falla de motor lo relegó. Con el abandono de Mariano Werner (Ford Mustang), que llegaba al “Juan María Traverso” como líder de la Copa de Oro, el nuevo puntero es el propio Chapur.

El oriundo de Villa Minetti, que debutó en la “máxima” a principios de 2025, obtuvo su primera victoria tras disputar 26 carreras. De este modo, se convirtió en el 229° ganador de la categoría. Junto a su compañero Facundo Chapur lograron el 1-2 de Torino y el Trotta Racing. Por si fuera poco, Faín se convirtió también en el segundo piloto en lograr victorias en las 6 categorías de la ACTC (Asociación Corredores de Turismo de Carrtera), algo que hasta hoy solo había logrado Tobías Martínez.

Chapur nuevo líder de la Copa de Oro

Faín se había adjudicado la pole position el sábado con una ventaja de 0s216 sobre su inmediato perseguidor, Otto Fritzler (Mercedes-Benz). El Domador largó la primera serie en la posición de privilegio, la ganó de punta a punta, pero la ganada por Julián Santero había sido la más rápida. El mendocino largó la Final en el primer cajón de la grilla, lideró durante 22 vueltas, pero una falla de motor hizo que perdiera rendimiento. Ahí fue cuando Faín y Chapur aprovecharon para superarlo.

Chapur, por su parte, tuvo una gran remontada desde el sexto lugar. Aprovechó la mala largada de Matías Rossi y Otto Fritzler para adelantar a ambos y luego superó a Diego Azar con una espectacular maniobra en la octava vuelta. A partir de ahí persiguió al dúo de adelante hasta que Santero se relegó. Este segundo puesto le permite a Metralleta trepar a lo más alto de la Copa de Oro.

Santero, en tanto, selló su cuarto podio del año (Viedma, Posadas, San Luis y San Nicolás) y minimizó los daños al sumar una buena cantidad de puntos, pensando en ingresar a la definición del título en la última fecha como uno de los "tres de último minuto”. Se ubicó segundo virtual en el “minitorneo”.

Por otro lado, Mariano Werner (Ford Mustang) arribaba al trazado bonaerense en la cima de la Copa, pero su abandono por un problema de transmisión le hizo perder mucho terreno.

El rionegrino de San Antonio Oeste, José Manuel "Manu" Urcera a bordo de un Mercedes Benza finalizó en el decimotercer lugar a 29 segundos 249 centésimas.