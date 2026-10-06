El seleccionado de Benín vivió una escena que difícilmente olvidará al realizar el reconocimiento del campo de juego del Monumental. Los futbolistas se encontraron con un estadio completamente colmado y un ensordecedor aliento de más de 85.000 espectadores, en la previa del partido ante Argentina.

Lejos de mostrarse indiferentes ante semejante recibimiento, varios jugadores sacaron sus teléfonos celulares para grabar el impresionante marco que los rodeaba. Algunos incluso se animaron a bailar al ritmo de la música y terminaron aplaudiendo junto a los hinchas que ocupaban las tribunas.

Pero la sorpresa no terminó allí. Cuando los futbolistas de Benín pisaron el césped, la hinchada argentina los recibió con aplausos y una cálida ovación, en un gesto de reconocimiento hacia el seleccionado africano.

La reacción de los visitantes fue inmediata: sonrisas, celulares en alto y miradas de asombro ante una postal que convirtió el reconocimiento del campo en otro de los momentos especiales de una noche histórica en el Monumental.

Y como si fuera una escena más de la fiesta, los jugadores de Benín también se sumaron al ritmo de las tribunas y saltaron junto a la música mientras los hinchas cantaban el clásico “el que no salta es un inglés”. Por unos minutos, visitantes y locales compartieron una misma celebración antes del comienzo del partido.