La despedida de Lionel Messi ya se vive a pleno en el Monumental. Mientras miles de hinchas disfrutan de la música y los distintos espectáculos preparados para la jornada, El Original y Un Poco de Ruido tomaron el escenario y pusieron a bailar a todo el estadio en la previa de una noche que quedará para siempre en la historia de la Selección Argentina.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la presentación de Román, de El Original, quien entretuvo al público con su particular show y sus movimientos de cadera. La fiesta avanza en Núñez mientras crece la expectativa por el momento más esperado: la aparición de Messi para disputar su último partido con la camiseta argentina.

Pero la música no es la única protagonista. En las tribunas también hay presencias muy especiales para el capitán. Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, y Celia Cuccittini, su madre, ya están en el Monumental y tendrán una vista privilegiada de una noche cargada de emoción.

La programación continuó con Seba Mendoza, Román, el Original, Amar Azul y Santi Cairo, mientras que Q’ Lokura se encargó de llevar adelante uno de los primeros momentos fuertes de la tarde.

La fiesta continuará durante las próximas horas con una extensa grilla de artistas que acompañará la espera hasta el momento más esperado: la salida de Messi al campo de juego para disputar su último partido con la camiseta argentina.

A las 19 está previsto el show de Damas Gratis, mientras que a las 20 llegará uno de los momentos más tradicionales de cada presentación de la Selección: el Himno Nacional Argentino, que será interpretado por Fabio Santana.

Pero la noche todavía tendrá mucho más. A las 21 será el turno de Los Fundamentalistas, antes de que el espectáculo comience a subir la intensidad con una puesta especialmente preparada para la despedida.

A las 22.03 está previsto un show de drones acompañado por el armado de lonas, luces y pirotecnia. Luego llegará La Sole, seguida por Ulises Bueno con su espectáculo “Trampa”.

Y cuando todo parezca llegar al final, todavía quedará una sorpresa musical para cerrar la fiesta.

Mientras tanto, en las tribunas, miles de hinchas ya disfrutan de una jornada que tiene un protagonista excluyente. Banderas, camisetas, celulares y canciones acompañan una espera que tendrá su punto máximo cuando Messi aparezca por última vez ante el público argentino con la camiseta de la Selección.

La despedida comenzó mucho antes de que ruede la pelota. El Monumental se transformó en escenario de una celebración que busca estar a la altura de una historia irrepetible.

Dónde ver la despedida de Messi

Todo el evento y el partido podrán seguirse en vivo por TyC Sports en Argentina. La transmisión estará disponible en los canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow; 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV; y 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro.

El escenario ya está listo, los artistas ya comenzaron a sonar y el Monumental ya está de fiesta. Ahora, todos esperan por el momento que nadie quiere que llegue: la última vez de Messi con la camiseta argentina.