Benjamin Mendy decidió desprenderse de uno de los recuerdos más importantes de su carrera. El lateral francés subastó la réplica personalizada de la Copa del Mundo que recibió tras conquistar el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Francia.







La pieza, que contaba con un certificado oficial de autenticidad emitido por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), fue adjudicada por US$ 62.200 (que equivalen a unos €54.000) en una subasta que también incluyó otros objetos vinculados a la trayectoria del futbolista.

Según informó la prensa francesa, la venta forma parte de una subasta de artículos personales de Mendy, quien atraviesa una nueva etapa en su carrera deportiva luego de los problemas judiciales que marcaron los últimos años.