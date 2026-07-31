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SUBASTA Y REMATE

Benjamin Mendy vendió la réplica de su Copa del Mundo por más de US$ 62.000

El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 subastó una réplica personalizada del trofeo que recibió tras la consagración hace ocho años

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 31 de julio de 2026 a las 18:00
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El francés Benjamin Mendy subasta su réplica de la Copa del Mundo 20218 por 62.200 dólares

Benjamin Mendy decidió desprenderse de uno de los recuerdos más importantes de su carrera. El lateral francés subastó la réplica personalizada de la Copa del Mundo que recibió tras conquistar el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Francia.



La pieza, que contaba con un certificado oficial de autenticidad emitido por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), fue adjudicada por US$ 62.200 (que equivalen a unos €54.000) en una subasta que también incluyó otros objetos vinculados a la trayectoria del futbolista.

Según informó la prensa francesa, la venta forma parte de una subasta de artículos personales de Mendy, quien atraviesa una nueva etapa en su carrera deportiva luego de los problemas judiciales que marcaron los últimos años.

 

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