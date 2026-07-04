La lucha por los récords en la Copa del Mundo suma un nuevo capítulo. Mientras Lionel Messi disfruta de un lugar privilegiado en la historia del fútbol como el máximo goleador de los Mundiales, Kylian Mbappé continúa recortando distancias y amenaza con convertir esa marca en uno de los grandes objetivos de su carrera.

El delantero francés volvió a aparecer en una cita importante y marcó de penal ante Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. El tanto no solo le permitió abrir el marcador para Francia, sino que además lo acercó aún más a la cima de la tabla histórica de goleadores.

Con este nuevo grito, Mbappé alcanzó los 19 goles en Copas del Mundo y quedó a solo uno de los 20 que acumula Messi, líder absoluto del ranking. La particularidad es que el francés alcanzó esa cifra en apenas 19 encuentros, una muestra de la extraordinaria eficacia que viene sosteniendo desde su irrupción en Rusia 2018.

Del otro lado aparece Messi, que amplió su récord durante este Mundial. El capitán argentino llegó a los 20 tantos tras sus conquistas frente a Argelia, Austria, Jordania y Cabo Verde, consolidando una marca construida a lo largo de seis participaciones mundialistas.

Más allá de la diferencia de edad y de los caminos distintos que recorrieron para llegar a estas cifras, ambos protagonizan una rivalidad estadística que ya forma parte de la historia grande de las Copas del Mundo. Cada gol del francés vuelve a poner el foco sobre una tabla que parecía inalcanzable hasta hace pocos años.

Así está la tabla de máximos goleadores de la historia de los Mundiales:

Lionel Messi (Argentina): 20 goles en 30 partidos. Kylian Mbappé (Francia): 19 goles en 19 partidos. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles en 19 partidos. Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos. Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos. Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos.

Con Francia todavía en carrera y Argentina esperando su compromiso de octavos ante Egipto, la pelea por el récord sigue abierta. Messi continúa en la cima, pero Mbappé está cada vez más cerca y amenaza con convertir la histórica marca en una disputa que podría extenderse durante varios años más.