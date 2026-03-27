Juan Cruz Benvenutti vive una semana distinta. No es una fecha más del Turismo Carretera: es la carrera de Neuquén, la que marca en el calendario desde el primer día del año. Y esta vez, con el Autódromo de Centenario como escenario, el piloto de Villa La Angostura llega con una mezcla de emoción, responsabilidad y ambición.

“Espectacular, siempre es un placer, un orgullo enorme poder estar en la carrera de Neuquén, que es la nuestra, la que corremos en casa”, expresó en la previa de la conferencia de prensa realizada en el auditorio del BPN. Y dejó en claro lo que significa este fin de semana: “Es la carrera que esperamos durante todo el año”.

El vínculo con el público neuquino es uno de los condimentos especiales. Benvenutti lo siente y lo disfruta: “No todos los pilotos tienen una carrera de local. Poder tenerla y compartirla con la gente es grandioso”. En esa línea, también destacó el crecimiento del automovilismo en la provincia: “Se ha vuelto una provincia muy tuerca, con referentes que fueron empujando esto durante años”.

La previa, como es habitual, estuvo cargada de actividades. Visitas a escuelas, encuentros con fanáticos y distintos eventos que forman parte del calendario del TC en la región. “Aprovechando todo el afecto que me dan, rodeado de toda la gente de la provincia”, resumió.

En lo deportivo, el objetivo está claro, aunque con un mensaje medido. “Venimos a buscar buenos resultados, venimos a buscar ganar la carrera. Pero también sabemos que hay que ser realistas: necesitamos sumar puntos y meternos entre los diez”, explicó.

El antecedente invita a ilusionarse. En Centenario, Benvenutti supo ser protagonista: logró pole positions, buenas clasificaciones y hasta victorias en otras categorías. “El autódromo me trata bien, me gusta y me sienta cómodo. Vamos por un buen fin de semana”, aseguró.

Además, el contexto acompaña. A diferencia de ediciones anteriores, el clima aparece como un aliado. “Ojalá la gente pueda disfrutar, porque hace un esfuerzo grande para venir”, valoró.

Con el calor de su gente, el impulso de correr en casa y la necesidad de levantar en el campeonato, Benvenutti se prepara para una de las fechas más esperadas del año. Y lo dejó claro: quiere ser protagonista. Quiere ganar.