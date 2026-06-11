La espera terminó para Uruguay. Después de meses de preparación, entrenamientos y expectativas, la Celeste ya pisó suelo mundialista y comenzó a vivir de cerca el clima de la Copa del Mundo. La delegación llegó a Playa del Carmen, donde establecerá su base de operaciones, y Marcelo Bielsa fue una de las primeras voces en transmitir las sensaciones de un plantel que sueña con convertirse en protagonista del torneo.

Fiel a su estilo, sin promesas grandilocuentes ni frases para la tribuna, el entrenador argentino eligió la serenidad para describir el momento que atraviesa su equipo. Pero detrás de sus palabras se percibió claramente la ilusión de afrontar un nuevo desafío en el escenario más importante del fútbol.

"Muy contento y muy ilusionado", resumió Bielsa apenas aterrizó en México, dejando una de las primeras frases fuertes de la delegación uruguaya en territorio mundialista.

Más allá de la expectativa lógica que genera el comienzo de la competencia, el técnico destacó especialmente el trabajo realizado durante la preparación. Bielsa considera que Uruguay llega con una base sólida para competir y respaldó el proceso que llevó adelante junto a su cuerpo técnico y los futbolistas.

"Hemos hecho una preparación muy acertada", afirmó convencido de que la Celeste construyó las herramientas necesarias para afrontar un torneo que exigirá máxima concentración desde el primer partido.

La frase no pasó desapercibida. En un Mundial donde cada detalle puede marcar diferencias, el entrenador dejó en claro que confía plenamente en el recorrido realizado antes de cruzar la frontera rumbo a Norteamérica.

Antes de emprender el viaje, el seleccionado uruguayo recibió una despedida multitudinaria en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Cientos de hinchas se acercaron para acompañar al plantel y transmitirle su apoyo antes de la gran cita mundialista.

El gesto emocionó al propio Bielsa, que no dudó en reconocer el cariño recibido.

"En el aeropuerto hubo una despedida muy generosa del público uruguayo", destacó el entrenador, agradeciendo el respaldo de una afición que vuelve a depositar sus ilusiones en una selección con tradición mundialista.

Como ocurre habitualmente con Bielsa, las preguntas sobre los objetivos concretos del equipo encontraron una respuesta breve, pero cargada de significado. Consultado sobre las aspiraciones de Uruguay en la Copa del Mundo, evitó hacer pronósticos y apeló a una de sus máximas futbolísticas.

"Eso se demuestra al competir", respondió.

La frase resume la filosofía del rosarino. No hay espacio para promesas anticipadas ni discursos triunfalistas. La ilusión está intacta, la confianza también. Ahora será el Mundial el que dicte sentencia sobre hasta dónde puede llegar una Celeste que ya comenzó su aventura en México con la esperanza de volver a dejar su huella en la historia.