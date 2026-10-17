Por la segunda fecha de la Liga Femenina de Básquet, Biguá cayó en su estreno como local ante Quilmes de Mar del Plata por 75-64. La vista cerró mejor, y se llevó un triunfazo en su gira por Neuquén.

Juana Barrionuevo fue la máxima anotadora del conjunto visitante con 16 puntos, mientras que Agustina Jourdheuil, la destaca en las locales , con 19 tantos.

El primer cuarto fue muy disputado, con escasa efectividad en la zona pintada. El conjunto local logró sacar una pequeña diferencia y cerró el período arriba por 20 a 18. En el segundo cuarto, Quilmes se impuso por 16 a 10 en el parcial y llegó al descanso al frente por 34 a 30, luego de estar 11 arriba.

Foto: Pablo chagumil

En el tercer período, los errores en el traslado y la falta de efectividad reinaron en el elenco local, quien aún así ganó el parcial por 19 a 16 y redujo la diferencia a un punto (49-50).

El último cuarto, parecía que las locales se quedaban con el juego, había sacado 5 y apostaban al cansancio de la visita, pero Quilmes logró inclinar el desarrollo a su favor, con el aporte de Merino, y Barrionuevo, Las visitantes se quedaron con el parcial por 25 a 15 y sellaron la victoria por 75 a 64.

Con esto, las verdes sumaron su segunda derrota en fila, esta vez en el debut oficial en El Nido, que mostró un buen marco de público. Para las marplatense, fue una gira con racha de 1-1.

Próxima fecha, Biguá recibe el jueves a Unión Bahía, quien superó a Peñarol, y luego afrontará la gira por Buenos Aires ante Boca y Vélez.