Victoria de Independiente por la segunda jornada de la Liga Femenina de Básquet. Las rojas se impusieron en La Caldera, por la zona Sur, por 60-59 a Quilmes de Mar del Plata, abrochando su segundo triunfo en fila.

El elenco que dirige Gabriel Del Egido sacó adelante un cotejo complicado de principio a fin, ante un elenco marplatense bien plantado y que sacó diferencias en el inicio del juego por 17-11, y se fue al descanso 30-28.

En la segunda mitad, las rojas tomaron más protagonismo, en un tercer cuarto cambiante en el resultado, la diferencia fue de apenas un punto para la visita por 45-46.

Soto, goleadora del rojo y de triples claves en el final

El cierre dramático estuvo a la altura del partido, dos veces Quilmes estuvo arriba por 5. A falta de poco más de 3 minutos; Micaela Sancini puso el juego 54-49. Ambos elencos entraron en el golpe a golpe en triples donde las locales salieron mejor paradas,Jacqueline Soto fue clave con dos seguidos, Gisel Bottas respondió con uno más dos simples de Barrionuevo. Ornella Santelli sumó de a tres y el juego quedó a un punto de diferencia.

A falta de un minuto, apareció Belén Alegre, quien se hizo cargo de la base tras la lesión de Sofía Cabrera, y con una bandeja decretó el 60-59 y dos posiciones, uno de cada lado. La misma Alegre lo tuvo para liquidar, pero no pudo, y Sancini falló en su tiro final.

Segunda victoria en fila para Independiente, que hora espera por Unión Bahía la próxima semana. Por lo pronto, el elenco de Mar del Plata visita esta noche desde las 21hs a El Biguá, en el debut oficial de El Nido.