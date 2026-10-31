No fue para nada bueno el periplo de El Bigúa en su primera salida de visitante. El jueves el equipo de la capital neuquina cayó ante Boca Juniors por 69 a 59 y este viernes volvió a perder, esta vez ante Vélez Sarsfield por 62 a 45, encuentro que tuvo por escenario el estadio Víctor Barba en el porteño barrio de Liniers en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de Basquetbol 2026/2027.

En las locales se destacó Matilda Campo fue la máxima anotadora del encuentro con 13 puntos y también la jugadora mejor valorada de la cancha con 19 créditos. En tanto, en el equipo de la zona ribereña neuquina, Clara Della Rosa, con 11 puntos, y Amparo Arévalo, con 10, fueron las más efectivas.

La primera mitad del encuentro fue cambiante. El Biguá logró, por un momento, sacar una ventaja de 14 a 3, pero, tras un pedido de minuto, las locales fueron acortando poco a poco esa distancia, aprovechando la baja efectividad del visitante en los tiros libres. Sin embargo, el ida y vuelta se mantuvo hasta el final de la primera mitad. El Fortín terminó arriba 24 a 21.

En el complemento, el Fortín salió con todo e impuso su juego desde un primer momento, logrando una racha de puntos en la que se destacaron los dos triples seguidos de Abril Godoy. El visitante logró anotar, pero la eficacia del local no le permitió achicar la diferencia. El encuentro finalizó 62 a 45.

Ahora "Las de la V azulada" presentan un registro de tres victorias y dos derrotas en cinco presentaciones. El conjunto neuquino acumula un triunfo y 4 caídas, jugados cinco partidos.

Para la próxima jornada El Bigua será local en El Nido de Peñarol de Mar del Plata el jueves de la semana venidera.