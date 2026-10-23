Este domingo, una delegación de 171 deportistas y entrenadores viajará hacia la región de Los Ríos, Chile, para afrontar la 33° edición de los Juegos de la Araucanía. El certamen se desarrollará en Valdivia y en las subsedes de Futrono, Panguipulli y Río Bueno-La Unión, entre otras.

La delegación, que también incluye a árbitros, dirigentes y personal de logística, partirá a las 7 de la mañana desde el predio de la Ciudad Deportiva.

La competencia reúne a las 6 provincias de la Patagonia: La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén) y las regiones del sur de Chile (Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Biobío, Ñuble, Aysén y Magallanes).

Previo al viaje, el gobierno provincial ultimó logística con las federaciones que estarán en competencia, donde se destacó el trabajo en el proceso de conformar los seleccionados “Siempre apuntando a que Neuquén sea competitivo en toda competencia en la que se encuentre y que podamos representar a la provincia de la mejor forma, Más allá de que siempre decimos que el objetivo, si bien es deportivo, también tiene que ser un objetivo social y de marcar la vida de muchos de los chicos", expresó el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo en visita a Grito Sagrado.

El básquet buscará ser animador en ambas ramas

por otro lado, se remarcó que la provincia de Neuquén hizo la compra de nuevos elementos para competir, entre ellas bicicletas de alta gama, y sillas de rueda para los deportistas de Para Araucanía.

Para esta edición, al ser varias las subsedes, la logística será mayor para las diferentes delegaciones. “En esta ocasión vamos a salir con tres colectivos de larga distancia y tres traffics que irían hacia las sedes. No todas las provincias y no todas las regiones tienen la posibilidad de poner a disposición una logística de transporte para que los deportistas lleguen a horario a los entrenamientos y a las competencias”, dijo Roberto Rosas, director de Juegos y competencias de la provincia de Neuquén.

Por otro lado, se resaltó el proceso de capacitación en la previa de los juegos para los seleccionado, donde el gobierno provincial puso a disposición diferentes campus. “Buscamos la forma para que cada uno de los seleccionados tenga la posibilidad de contar con algún referente a nivel nacional, para poder absorber todo lo que tenga que ver con su propia historia y con cómo entienden ellos el deporte. Poder absorber todo lo que tienen para entregar. Más allá de que sean conceptos que uno ya reconoce, está bueno que los compartan con los chicos y que entiendan que en ese proceso también estuvieron nuestras leyendas”.

Neuquén reunirá a toda su delegación el sábado, para partir el día domingo rumbo al país vecino. Competirá en Fútbol, Básquet, Vóley, Ciclismo, Natación, judo, Atletismo.

Nota en Grito Sagrado: