La Ciudad Deportiva de Neuquén se convirtió este sábado en un verdadero punto de encuentro para el deporte provincial. Desde temprano, deportistas de Neuquén capital y de diferentes localidades se acercaron para participar de la primera edición de la Expo Deportes Neuquén 2026, una jornada que reunió a grandes y chicos alrededor de distintas disciplinas.

El predio ubicado en Lanín al 1700 tuvo actividad durante toda la jornada y ofreció una propuesta variada, con competencias, exhibiciones y espacios destinados tanto a deportistas federados como a quienes se acercaron simplemente con ganas de disfrutar y compartir una jornada deportiva.

Uno de los principales atractivos fue el torneo interzonal de fútbol 7, que reunió a equipos masculinos y femeninos provenientes de diferentes localidades. Los partidos se disputaron en cancha reducida y le pusieron ritmo a una jornada donde la competencia y el encuentro entre instituciones fueron protagonistas.

El fútbol 7 fue una de las disciplinas que reunió a equipos de distintas localidades. Foto: Pablo Chagumil.

A pocos metros, el hockey social también tuvo su espacio con una fecha disputada en cancha reducida. La actividad se desarrolló en la cancha de agua, dividida en dos campos de juego, y contó con la presencia de equipos de diferentes localidades, entre ellos el CEOS de Junín de los Andes.

De esta manera, la Expo permitió reunir a instituciones que habitualmente compiten en diferentes escenarios de la provincia y que en esta oportunidad compartieron un mismo espacio.

Ciclismo y patín, otra de las grandes atracciones

La pista de ciclismo también tuvo una intensa actividad. La propuesta estuvo pensada para toda la familia y permitió que chicos y grandes se subieran a la bicicleta para participar de una jornada recreativa y deportiva.

La pista de ciclismo recibió a deportistas de todas las edades. Foto: Pablo Chagumil.

Además, en el mismo escenario se desarrolló una fecha del Campeonato Municipal de Patín Carrera destinada a las escuelitas. Los más pequeños fueron protagonistas de las competencias y le dieron una postal especial a una jornada que buscó acercar el deporte a las nuevas generaciones.

Los motores también dijeron presente

La velocidad tuvo su propio capítulo dentro de la Expo Deportes. Una exhibición de autos se convirtió en uno de los atractivos para quienes recorrieron Ciudad Deportiva, con maniobras, derrapes y el ruido de los motores como protagonistas.

Los motores también fueron protagonistas con una exhibición de autos y motos. Foto: Pablo Chagumil.

Nico González, Santi Roldán y su padre participaron de la exhibición y brindaron un espectáculo que rápidamente concentró las miradas del público. También hubo lugar para las motos de menor cilindrada, que se sumaron a una propuesta que llevó el automovilismo y el motociclismo al corazón de la Ciudad Deportiva.

Patín artístico

Los más pequeños fueron protagonistas de una colorida exhibición de patín artístico, donde mostraron su talento y disfrutaron de una jornada a puro deporte.

Distintas disciplinas se encontraron en una jornada a puro deporte. Foto: Pablo Chagumil.

Motociclismo

El motociclismo también dijo presente con una exhibición que tuvo velocidad, maniobras y mucha adrenalina para el público.

Deportistas de distintas localidades participaron de la primera Expo Deportes. Foto: Pablo Chagumil.

La actividad dejó postales de todo tipo: chicos compitiendo en la pista, equipos disputando sus partidos, jugadores de hockey defendiendo cada pelota, bicicletas recorriendo el circuito y los motores haciendo vibrar al público.