Rosario Central visita a Sarmiento de Junín desde las 21.15 por uno de los grandes partidos que tiene programada la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026 en la zona B.

Ambos equipos se juegan cosas importantes. El Canalla ya clasificado a los playoffs se encuentra lanzado por la pelea de la Tabla Anual con Boca, Argentinos Juniors y Vélez. Moverá primero otra vez y sabe que es clave ganar para meter presión desde lo más alto.

Enfrente, la formación que conduce Facundo Sava necesita los tres puntos para comenzar a perfilar su clasificación a los playoffs en el grupo que lidera su rival de esta noche el Bicho de La Paternal, pero ya sin chances matemáticas de ilusionarse con jugar alguna copa internacional en el 2027.

Noche de viernes con Ángel Di María jugando en cancha de Sarmiento y en vivo por la TV.

Andrés Merlos será el juez principal de una cita con muchas cosas en juego y que se seguirá por televisión en una mitad de Rosario ya que esta vez no estará habilitado el ingreso de público visitante.

Probables formaciones

Sarmiento:

Thyago Ayala; Lucas Suárez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Santiago Salle, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Rosario Central:

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Miguel Almirón.

Árbitro:

Andrés Merlos.

Estadio:

Eva Perón, Junín. Buenos Aires.

TV:

TNT Sports.