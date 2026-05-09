Inician los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional y desde las 19 en La Bombonera, Boca recibirá a Huracán. El equipo de Claudio Úbeda quiere dar otro paso rumbo a la definición, y seguir en la pelea por el título, pensando también en la Copa Libertadores.

Comienza la etapa crucial para el Xeneize previo al Mundial. Con un 11 afianzado, y buscando una corona local que no consigue hace tres años; Boca juega los Playoffs de local, donde no pierde desde inicios de febrero, quedando en la segunda colocación del Grupo A, con 30 puntos.

Para este juego, Úbeda sabe que se juega mucho, y es por ello que pone su equipo ideal, con la única de duda de Brey, quien salió lesionado el martes ante Barcelona, pero los estudios descartaron lesión; o Javier García en el arco.

Brey está en la lista de convocados, y es duda para el juego de esta tarde luego de su golpe en Ecuador

En frente estará el Huracán de Diego Martínez, exDT de Boca en el 2024, y que llega a este cruce luego de quedar séptimo el grupo B con 24 puntos, asegurando su clasificación en la última fecha y con una racha de tres juegos sin triunfos.

Las dos dudas en el elenco inicial pasan por el segundo central, donde Palazzo o Carrizo se disputan un lugar; mientras que Oscar Cortés o Juan Bisanz, irá en el ataque con Caicedo.

En el historial entre ambos equipos, Boca ganó en 102 oportunidades, el Globo lo hizo en 40, mientras que igualaron en 54 restantes. Para este juego, en el caso de igualdad en los 90´, habrá alargue y posteriormente penales si sigue la paridad.

Probables formaciones:

Boca: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Datos del Partido:

Hora: 19.00

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: La Bombonera