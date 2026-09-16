El empate con São Paulo en el Morumbí le permitió a Boca avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, pero el final del partido terminó envuelto en un tumulto entre los jugadores de los dos equipos. Apenas el árbitro uruguayo Gustavo Tejera marcó el final, Djhordney fue a buscar a Leandro Paredes y eso se generó un final turbulento con varios jugadores brasileños rodeando al mediocampista argentino y luego al juez del encuentro.

El detonante fue que, en una acción previa Paredes le recriminó al cuarto árbitro que un jugador de São Paulo se tapaba la boca para insultarlo, algo que según la nueva regla podía costarle la expulsión. Una vez terminó el partido, el volante de la Selección Argentina se mostró sonriente frente a los rivales y quedó en el centro de la escena mientras varios jugadores del Tricolor se le acercaron para increparlo, aunque él terminó yéndose de la escena con las manos en alto sin reaccionar.

Además de increpar a Paredes, otros cuantos futbolistas de São Paulo se fueron contra el árbitro Gustavo Tejera para recriminarle por su actuación, sobre todo por el tanto anulado por offside a Ryan Francisco que, luego de que el VAR respaldara la decisión inicial del juez de línea, no subió al marcador.

Boca avanzó y jugará ante Vasco Da Gama

El Xeneize hizo valer la ventaja en la ida con el 1-0 de Miguel Merentiel en La Bombonera y llegó a Brasil con la obligación de defender ese resultado. En la revancha le bastó el 1-1 para sostener la diferencia global y conseguir el boleto a las semifinales de un torneo internacional luego de 3 años de ausencia. Ahora, el equipo de Rodolfo Arruabarrena ahora deberá medirse a Vasco da Gama, otro brasileño, que viene de dejar en el camin a Independiente Santa Fe.