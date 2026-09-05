Boca Juniors encara una visita de riesgo ante Gimnasia y Esgrima y en Mendoza empata 1 a 1 por la octava fecha del Torneo Clausura 2026 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie con arbitraje del neuquino Darío Herrera.

El Xeneize busca un buen resultado para seguir en zona de clasificación, en la previa al duelo ante San Pablo por Copa Sudamericana y luego que Vélez oficializara su protesta ante AFA por la indebida inclusión de seis extranjeros en el partido de Copa Argentina ante Vélez en Córdoba.

A los 2 minutos, el Lobo mendocino estuvo a punto de abrir el marcador. Una jugada básica de desborde por la derecha del ataque terminó en un centro preciso. El arquero Álvaro Montero salvó al Xeneize.

La visita golpeó primero por intermedio de Alan Velasco a los 17 minutos, tras una contra frustrada que Tomás Belmonte peleó entre varias piernas y el rebote le cayó al mediocampista ofensivo para el primer grito de la noche.

Apenas dos minutos más tarde, Ignacio Sabatini tomó la pelota afuera del área grande rival y logró girar contra Marco Pellegrino para sacar un remate preciso que se hizo imposible para Montero y estableció el 1 a 1 parcial en lo que ya es un partidazo.

Síntesis:

Gimnasia de Mendoza 1: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Boca 1: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón; Alan Velasco; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles: PT 17' Velasco (B), 19 Sabatini (G).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Víctor Legrotaglie, Mendoza.

TV: Espn Premium.

La previa

Una piedra en el zapato luego de la clasificación por penales a los cuartos de final del certamen más federal, Boca casi nunca tiene paz y sumó un nuevo episodio. El calendario le exige administrar esfuerzos y, por ese motivo, el técnico Rodolfo Arruabarrena preparó un equipo con mayoría de suplentes para enfrentar al conjunto mendocino en el que su capitán, Leandro Paredes, no irá ni al banco por estar lesionado.

En el Clausura, Boca viene de conseguir una victoria ante Lanús, Se ubica 8vo con 10 puntos y en el último lugar de clasificación. El equipo todavía tiene por delante el desafío internacional de la Copa Sudamericana, por lo que el encuentro en Mendoza aparece también como una oportunidad para darle minutos a futbolistas que habitualmente no son titulares.

Del otro lado estará un Gimnasia de Mendoza que atraviesa un presente destacado. El equipo dirigido por Darío Franco llega después de tres victorias consecutivas y cuatro triunfos en sus últimas cinco presentaciones. El Lobo viene de derrotar contundentemente a Independiente por 3-0 como visitante, luego de haber superado 3-2 a Gimnasia de La Plata y 3-1 a Talleres. Esa racha le permitió ubicarse en los primeros puestos de la Zona A: antes del comienzo de la fecha tenía 15 puntos, producto de cinco victorias y dos derrotas y a un punto del lider Instituto.

En el historial, Boca y Gimnasia de Mendoza no tienen un historial extenso. El primer enfrentamiento oficial se produjo en el Torneo Nacional de 1972, cuando igualaron 1-1. En total, el historial oficial registra nueve enfrentamientos: tres victorias de Gimnasia, dos de Boca y cuatro empates El antecedente más reciente se produjo el 28 de febrero de 2026, por el Torneo Apertura, cuando Boca y Gimnasia igualaron 1-1 en la Bombonera.