En el comienzo de una nueva jornada, Boca goleó a Defensa y Justicia en el Norberto Tomaghello 4 a 0 y de esta manera llegó a la cima de la zona A en el Torneo Apertura 2026 al menos hasta que Estudiantes complete su compromiso por la fecha número 16.

De esta manera, el Xeneize se mete en los playoffs e irá por la gran definición del campeonato cuando resta por completar el programa de la novena jornada.

La noche comenzó con polémica porque a los 5 minutos, el árbitro Andrés Gariano le anuló un gol al conjunto local por off side del delantero Juan Gutiérrez. El centrodelantero se metió entre los centrales para buscar el centro enviado por Agustín Hausch. Por revisión en la cabina del VAR se comprobó que estaba inhabilitado.

Aunque el trámite continuó haciéndose complicado para el visitante, en el minuto 22 el arquero Cristopher Fiermarín rechazó corto, el mediocampo de Boca cortó y la pelota cayó en el pie de Alan Velasco que rápidamente asistió a Milton Giménez, quien con un potente remate de afuera del área sacudió la red. El desvío de la pelota en el muslo del defensor Emiliano Amor contribuyó a la parábola perfecta de la pelota sobre el cuerpo del arquero.

A la vuelta del descanso, Úbeda mando a la cancha a Santiago Ascacibar por Ángel Romero y su equipo mejoró, le quitó la pelota a Defensa y Justicia y comenzó a acumular méritos ofensivos como para ampliar la ventaja.

Exequiel Zeballos por la izquierda incrementó su participación en el partido y a los 5 minutos tuvo su primer intento al arco que se fue desviado. Leandro Paredes ingresó para jugar la última media hora en lugar de MIlton Delgado en la mitad de la cancha, también saltó el paraguayo Adam Bareiro por el autor del gol, Giménez.

A los 32 minutos del complemento, Boca lo definió con la aparición en contraataque de Alan Velasco. El mediocampista ofensivo corrió al recibir un pase de Zeballos a la salida de un tiro de esquina en defensa.

Apenas 4 minutos más tarde, Paredes manejó los hilos desde la mitad de la cancha. Boca movió la pelota de lado a lado hasta que llegó el pase para Tomás Aranda por la izquierda que cedió el centro para el ingreso de Bareiro y el 3 a 0 lapidario a favor de un visitante que en el complemento justificó todo en Florencio Varela.

Ya con todo definido, la recuperación de la pelota sobre el ingresado Ever Banega en mitad de cancha permitió el pase a Miguel Merentiel, quien mano a mano ante el 1 no se apuró, lo eludió y todo al gol para cerrar una noche perfecta, sobre todo por lo visto en la vista durante el segundo tiempo.

Síntesis

Defensa y Justicia 0: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández;Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Aaron Molinas, Darío Cáceres; Ruben Botta, Agustín Hausch; Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca 4: Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Goles: PT 22' Giménez (B). ST: 32' Velasco (B), 36' Adam Bareiro (B), 45+2 Miguel Merentiel (B).

Cambios: inicio del ST Santiago Ascacibar por Romero (B), 8' Alan Coria por Hausch (DyJ), 16' Leandro Paredes por Delgado (B) y Adam Bareiro por Giménez (B), 26’ Elias Pereyra por Cáceres (DyJ), 27’ Luciano González por Portillo (DyJ) y Ever Banega por Amor (DyJ), 34’ Tomás Aranda por Zeballos, 37’ Miguel Merentiel por Velasco (DyJ), 39’ Mateo Aguiar por Botta (DyJ).

Árbitro: Andrés Gariano.

La previa

El Xeneize se llevó un triunfazo contra River en El Monumental que lo ayudó a consolidar su buen momento el fin de semana y lo dejó a tiro del liderato en el Torneo Apertura. En la noche de hoy está acompañado por 3.000 hinchas boquenses en las tribunas.

En caso de ganar, el cuadro de la Ribera abrocharía la clasificación a los playoffs. En este momento es tercero de la Zona A con 24 unidades y ocupa el sexto puesto en la tabla anual. Si hoy llega a ganar alcanzará a Estudiantes de La Plata, a la espera de que juegue su partido. Para este encuentro, y pensando también en el cruce con Cruzeiro en Brasil del martes próximo, Úbeda tenía el plan de rotar diez nombres del equipo, solamente con Leandro Brey repitiendo respecto del Superclásico.

Sin embargo, en los movimientos precompetitivos, en pleno campo de juego, el español Ander Herrera sintió un dolencia muscular y quedó descartado. En su lugar ingresará el juvenil Milton Delgado.

En la defensa reaparecerán Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida, mientras que Alan Velasco y Tomás Belmonte acompañarán a Delgado se perfilan para estar desde el arranque en el mediocampo (Williams Alarcón pelea el lugar con el ex Independiente). En el ataque estarán Exequiel Zeballos retornando a la titularidad por detrás de Milton Giménez y Ángel Romero, el doble nueve.

Por su parte, Defensa y Justicia fue el último equipo en conocer la derrota en el Torneo Apertura, invictos hasta la fecha 13. Sin embargo, tras esa primera caída no volvieron a sumar y vienen de caídas en fila con Instituto, Talleres e Independiente. Este partido en el Tito Tomaghello es la oportunidad de volver a la senda del triunfo y afianzarse en las plazas de playoffs, donde ocupan el octavo lugar pero podrían perderlo en esta jornada.

Datos del partido

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Andrés Gariano.