Con el resto de los grandes protagonistas por jugar, Rosario Central movió primero y ganó como local ante Huracán 2 a 0 por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2026 que lo dejó a tope en la Tabla Anual que conduce a las copas internacionales y al título de Liga.

El Canalla llegó a los 56 puntos y tomó dos de ventaja respecto a Boca que jugará el domingo como visitante de Independiente en el Libertadores de América. El Xeneize es el único que depende de sí mismo en esta lucha, pero ahora saldrá al campo de juego con el resultado puesto de un gran rival.

Central los mira a todos desde lo más alto, al menos hasta jueguen Boca y Argentinos por la fecha 14 del Clausura 2026.

También Argentinos Juniors puede superar la nueva línea de los rosarinos. Pero El Bicho se estará presentando recién el martes como local ante Independiente Rivadavia que fue líder durante mucho tiempo, pero comienza a desinflarse en el tramo caliente de la temporada.

Vélez, todavía expectante, visitará en la noche del domingo a Central Córdoba en Santiago del Estero, pero sin poder alcanzar al conjunto de Ángel Di María por el momento.

El Lobo está

Agazapado y sumando fuerte para el ingreso a la Sudamericana, Gimnasia había abierto la fecha el viernes con su victoria en casa ante Sarmiento de Junín por 2 a 0.

El conjunto dirigido por Ariel Pereyra construye una gran campaña y mientras siga sumando victorias, la ilusión por la Libertadores todavía no está perdida para el Lobo.