Boca Juniors y Estudiantes de La Plata jugarán este miércoles desde las 19 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán en el populoso barrio de Parque Patricios, partido postergado de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El Xeneize buscará poner fin a una racha de tres encuentros sin ganar que comenzó con la goleada en contra que le propinó el Deportivo Riestra, fue 3 a 0 en el Bajo Flores, del otro lado, el Pincharrata viene de golear a Defensa y Justicia en la capital de la provincia de Buenos Aires y quiere seguir en ese camino.

El cotejo será transmisión en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital a partir de las 18.50 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

El fin de semana comenzó una seguidilla de siete partidos con un empate ante Newell’s en Rosario que dejó sensaciones encontradas. La postergación de la segunda fecha para disputar el duelo de playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana le cargó el calendario y por eso Rodolfo Arruabarrena piensa en algunas modificaciones ante el Pincha.

En su segundo ciclo al frente del Xeneize, el Vasco aún no pudo sumar de a tres en el Clausura tras el empate ante Newell’s. Para el encuentro con el León, el cuadro de la Ribera se mudará a Parque Patricios para jugar en cancha de Huracán, debido al mal estado del césped que mostró La Bombonera en la ida contra O’Higgins.

El once que Arruabarrena alinearía tiene, al menos, dos variantes, que responden al funcionamiento. En principio, con Leonel Flores afianzado como el jugador más desequilibrante del plantel en este inicio, hay una posibilidad concreta de que Sebastián Villa le deje su lugar a Milton Delgado, para tener un mediocampo más poblado y con más juego. De esta manera, el tridente de ataque sería con Flores de un lado, Tomás Aranda del otro y por el medio la otra duda: Milton Giménez o Miguel Merentiel.

La novedad saliente en los de La Plata, el uruguayo-argentino Fernando Muslera dejó la concentración por un cuadro febril y no atajará ante Boca. Fabricio Iacovich será el arquero titular.

Luego de la práctica vespertina realizada en el Country Club de City Bell, el plantel del León quedó concentrado bajo las órdenes de Alexander Medina de cara al duelo frente al Xeneize.

Después del entrenamiento se confirmó una baja inesperada: Muslera abandonó la concentración debido a un cuadro febril y quedó descartado para el partido de este miércoles, desde las 19, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. De esta manera, el entrenador no podrá repetir la formación que venía de imponerse ante Defensa y Justicia y deberá recurrir a Iacovich para ocupar el arco albirrojo. Muslera llegaba en un gran momento, luego de haber sido una de las figuras del último encuentro al contener un penal en la victoria frente al Halcón.

Probables formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores y Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estudiantes de La Plata: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Hora de Inicio: 19.00

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Tomás Adolfo Ducó de Huracán de Parque Patricios