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Boca Juniors debutará en China por la Copa Intercontinental

El xeneize que dirige el chubutense Nicolás Casalanguida en su presentación en el torneo enfrentará al local Beijing Royal Fighters.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 22 de septiembre de 2026 a las 01:07
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Boca Juniors debuta en la Copa Intercontinental 2026 ante Beijing

Boca Juniors debutará este martes, a las 8.30, frente al local Beijing Royal Fighters (China), en el Beijin, National Indoor Stadium, por la Copa Intercontinental 2026. El otro integrante del grupo B es NBA G-League United.

En tanto, el A lo integran RSSB Tigers de Rwanda, Rytas Vilnius de Lituania y Shanghai Sharks de China. Los primeros de cada zona se cruzarán por el título.

Unicaja Málaga, de España, se consagró en 2024 y 2025. En ambos casos superó en la definición al representante de la G-League. Mientras que Sesi Franca es el último sudamericano que logró subir a lo más alto del podio.

 

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