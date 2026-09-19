Se juega la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2026. Con cuatro partidos, los elencos de la zona se juegan su futuro en la competencia. Independiente vs Maronese, y Deportivo Roca ante San patricio, los juegos destacados de la fecha.

En La Chacra se disputará uno de los cotejos más relevantes de la fecha. Independiente desde las 16.30hs recibe a Maronese . el rojo suma apenas dos unidades mientras que el Dino tiene 4. El triunfo deja bien posicionado a cualquiera de los dos de cara a la clasificación, el empate deja mejor parado al elenco del oeste capitalino. Nelson Garrido será el juez del cotejo.

San Patricio y Roca se juegan la cima del campoeonato

Por el mismo grupo, el 12, Alianza buscará abrochar su clasificación a octavos dos fechas antes del final. El líder con puntaje perfecto recibe desde las 16hs a Rio Grande, que marcha último con 1. Darío Macchi el árbitro.

En la zona 11, el cotejo destacado estará en el Luis Maiolino, el Deportivo Roca desde las 16hs se verá las caras con San Patricio del Chañar, ambos líderes con 5 puntos. Emilio Cubría impartirá justicia en el cotejo.

En Allen, Unión Alem progresista recibe a la Amistad. El mago dio el golpe en la primera fecha festejando de visitante, mientras que el elenco de Cipolletti suma apenas dos unidades. Facundo Moraga impartirá justicia.