A falta de pocos días para que comience el cruce de Boca Juniors y Vasco Da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana aún no se confirmó en que estadio se jugará el encuentro definitorio en Brasil.

Si bien se esperaban novedades sobre la sede en la reunión protocolar de Conmebol en Paraguay a la que asistió Juan Román Riquelme, todavía no hay certezas de donde se disputará el cruce, aunque el Maracaná y el Estadio Olímpico Nilton Santos pican en punta luego de que la dirigencia xeneize rechazara una propuesta de Vasco, que ofrecía jugar en São Januário pero darle menos de 4000 entradas al cuadro de la Ribera.

El ofrecimiento contemplaba reciprocidad, ya que de ser aceptado los cariocas iban a tener la misma cantidad de público en la Bombonera. Boca rechazó tener menos del mínimo de localidades establecido y los brasileños sigen en la búsqueda de dónde jugar.

Con este panorama, Vasco prefiere ir al mítico recinto que albergó las definiciones de dos Mundiales. No obstante, el consorcio de Flamengo y Fluminense no quiere ceder la cancha, argumentando que el Mengao debe jugar con Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores esa misma semana.

La organización del certamen continental oficializó que la ida se jugará el martes 13 de octubre a las 21.30 en La Bombonera, mientras que la revancha será exactamente una semana después, el martes 20, a la misma hora y en Brasil, aún con estadio confirmar.

Lejos de conformarse, los brasileños analizan hacer una presentación judicial para poder jugar en el Maracana. En caso de no poder lograrlo, el hogar de Botafogo, conocido como Engenhão, recibiría la vuelta del duelo.

Cabe destacar que São Januário, el estadio donde suele hacer de local Vasco da Gama, no está habilitado por el reglamento de la competición ya que no alcanza el mínimo establecido de 30.000 espectadores.