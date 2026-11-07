Boca Juniors y Defensa y Justicia jugarán este sábado desde las 17.30 en La Bombonera, por la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El Xeneize va por un triunfo que le permita salir campeón de la Tabla Anual ante su gente. Por otro lado, el Halcón busca acercarse a la Copa Sudamericana 2027.

Luego de vencer a River en el Superclásico, el cuadro de la Ribera cierra su actuación en la general, donde es líder con 60 unidades. En caso de no obtener la victoria, deberá confiar en que Argentinos pierda con Huracán y en que Rosario Central no le gane a Estudiantes de Río Cuarto. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena están segundos en la Zona A y si Instituto cae ante Newell’s, podrían quedarse también con la punta.

El Vasco piensa en repetir casi todo el equipo con el que derrotó por la mínima al Millonario, con el regreso de Tomás Aranda a la convocatoria tras su rotura de peroné como la gran novedad. En contraparte, Matías Satas se lesionó y es baja hasta 2027 y Rodrigo Battaglia estará ausente por una dolencia.

Con esto en mente, el entrenador saltaría a la cancha con Álvaro Montero bajo palos y una línea de cuatro conformada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. En el centro del campo Leandro Paredes compartiría el eje con Milton Delgado y Santiago Ascacibar, mientras que en la ofensiva estarían Leonel Flores o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Por su parte, Defensa y Justicia viene de perder en solo una de sus últimas siete presentaciones y ya clasificado a octavos, pelea por el tercer puesto de la zona. En caso de obtener la victoria, el Halcón llegará a 50 puntos en la tabla anual y se acercará considerablemente a la pelea por la clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Cabe destacar que Boca tendrá un desafío extra en Julio Vaccari, entrenador de Defensa, un oponente al que el Xeneize enfrentó en seis ocasiones y no solo nunca pudo vencer, sino que jamás pudo convertirle un gol a sus equipos. "No nos invitaron a ninguna fiesta", expresó el técnico.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en abril de este año en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por el Torneo Apertura. Aquel día Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel participaron de un 4-0 a favor del elenco azul y oro.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Demian Domínguez, David Martínez, Damián Fernández, Valentín Loza; César Pérez, Santiago Sosa, Jeremías Lucco, David Barbona; Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Hora de Inicio:17.30

TV: ESPN Premium/TNT Sports Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Yamil Possi

Estadio: La Bombonera

El encuentro se emitirá desde las 16 por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.