En un duelo fundamental, Boca recibe a la Universidad Católica desde las 21.30 por la última fecha de Copa Libertadores 2026. El Xeneize está obligado a ganar como local para asegurarse la presencia en octavos de final ante los chilenos, a los que empatar les bastará para obtener el boleto dejando afuera a los de Claudio Úbeda.

Más allá de lo que pase entre Cruzeiro y Barcelona, el destino de Boca está en sus propias manos, ya que con una victoria en La Bombonera no necesitará de ningún otro resultado para meterse en la próxima fase. Luego de la complicación que representó la derrota ante Barcelona (E), más el empate polémico ante los brasileños en la anterior jornada, el Xeneize complicó su situación y es tercero.

Universidad Católica lidera con 10 puntos, Cruzeiro suma 8 y el elenco argentino tiene 7, pero si gana alcanzará a la Universidad Católica, al que ya venció en su anterior duelo entre ambos, se quedará al menos con el segundo puesto del Grupo D. Eso sí, cualquier otro resultado decretará su eliminación.

Para el duelo, Úbeda apostaría por un mediocampo de experiencia liderado por Leandro Paredes y dejaría afuera a Miguel Merentiel (sigue con una dolencia aunque lo esperarán hasta el final) en el ataque para darle lugar a Exequiel Zeballos, que compartirá ataque con Tomás Aranda y Milton Giménez para ir por la clasificación. Además, Adam Bareiro tiene una una lesión muscular y se lo pierde, mientras que Ayrton Costa, suspendido, será reemplazado por Marco Pellegrino en la zaga.

Leandro Paredes marcó en la ida en Chile y buscará liderar a Boca a la clasificación. (Foto: Photosport)

Del otro lado, U Católica depende de sí mismo y llega con esa ventaja a La Bombonera. Con la igualdad se meterá en octavos y ante una derrota, necesitará que Cruzeiro no le gane a Barcelona. Dirigido por el argentino Daniel Garnero tiene en su plantel a los compatriotas Justo Giani, Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Martín Gómez, Fernando Zuqui, Matías Palavecino y al goleador Fernando Zampedri, que aunque es duda por problemas físicos sería titular.

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

U. Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez Justo Giani, Clemente Montes; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

El encuentro es transmisión De las radios del Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.