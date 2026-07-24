En el comienzo de su camino internacional en este semestre, Boca superó a O'Higgins 1 a 0 en La Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Luego de quedar tercero en su grupo de Copa Libertadores, el equipo que ahora dirige Rodolfo Arruabarrena se hizo fuerte como local, pero dejó la sensación que se conformó con eso y ahora deberá ir a defender la ventaja para quedarse con la serie y acercarse a los octavos de final.

La noche comenzó bien cargada en La Bombonera porque al momento de la presentación de los equipos por la voz del estadio, el público local ovacionó estruendosamente a Leandro Paredes, pero silbó el retorno de Sebastián Villa luego de su controversial salida, condenado por violencia de género, además de haber declarado públicamente sus deseos de jugar en River cuando se hablaba de su salida de Independiente Rivadavia.

La primera de peligro fue para el conjunto chileno que a los 5 minutos sacó provecho de un pelotazo largo, peinado para el delantero y la llegada de Francisco González que quiso definir sobre el cuerpo del arquero Álvaro Montero y desvió por encima del travesaño.

Boca tiene una clara intención de ser profundo por las bandas, sobre todo por la izquierda con la presencia de Lautaro Blanco y Villa. Sin embargo, hacaa atrás, el rival chileno muestra credenciales, sobre todo con el centro delantero Arnaldo Castillo que de arriba gana mucho y asiste a sus compañeros.

Así, a los 21 minutos, O' Higgins vuelve a tener una jugada muy favorable para el gol. Apareció el arquero Álvaro Montero para evitar la apertura del marcador en los pies de Martín Sarrafiore.

Se iba el primer tiempo con el empate en cero, hasta que apareció Paredes con libertad por el centro. La cabeza levantada del capitán Xeneize le permitió asistir de cachetada a Miguel Merentiel que mano a mano ante el arquero se tomó tiempo dentro del área y definió con un toque suave al costado en el minuto 44.

La segunda parte fue un bostezo gigante. La visita ya no atacó más, se quedó sin piernas y además tuvo como punto de partida la cercanía con su propio arquero por lo que Montero les quedaba muy lejos casi no le pisaron el área.

Quedó la sensación que a Boca no le importó mucho la diferencia, más bien valoró la victoria con la que ahora deberán viajar a Chile para defenderla y seguir avanzando.

Síntesis

Boca 1: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’Higgins 0: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Gol: PT 44' Merentiel (B).

Cambios: ST 15' Santiago Ascacibar por Aranda (B),, 25' Bastián Yañez por Rabello (O) y Tomás Aviles por Ávila (O), 32’ Malcom Braida por Gorosito (B) y Alan Velasco por Flores (B), Martín Maturana por Sarrafiore (O) y Nicolás Garrido por Robledo (O), 32’ Thiago Vecino por Castillo (O), 45’ Kevin Zenón por Villa (B)..

TV: ESPN y Disney+.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Cómo llegan

El Xeneize llega con algunas bajas por lesión que obligaron al entrenador a modificar convocatoria y equipo, aunque contará con una noticia muy esperada: el regreso de Leandro Paredes tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. El mediocampista volvería a ser titular al igual que Sebastián Villa, la incorporación tan resonante como polémica de este mercado, también sería de la partida ante los chilenos en lo que será el inicio de su segundo ciclo en La Boca.

Además habrá otras novedades en el equipo de Arruabarrena: el lateral derecho será del juvenil Dylan Gorosito, que reemplazará al lesionado Leandro Lozano, mientras que el Vasco se decantó por Nicolás Figal en lugar de Lautaro Di Lollo en la zaga y el refuerzo restante, Álvaro Montero, que llegó desde Vélez y se sumó luego de su participación con Colombia en el Mundial, custodiará el arco en lo que será su estreno oficial vestido de azul y amarillo.

Del lado de O'Higgins, el equipo conducido por el argentino Lucas Bovaglio intentará dar el golpe en Buenos Aires para llegar con chances al encuentro de vuelta en Chile. El conjunto de Rancagua llega en un buen momento tras avanzar de fase en la Copa de la Liga chilena al superar por penales a Ñublense. Anteriormente, superó a Colo Colo 4-1 y a Unión Española por 2-1 por la Copa de Chile, a la espera del reinicio de la Liga de Primera, donde jugarán ante Deportes Concepción.

El encuentro es transmisión del Grupo Prima Multimedios desde las 20.30 a través de sus emisoras Mitre Patagonia 90.5, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias FM 90.6 y Las Palmas FM 96.1.