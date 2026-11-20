La euforia alrededor de Boca Juniors y la posibilidad de volver a festejar internacionalmente tras 18 años de abstinencia es total, pero enfrente habrá un rival brasileño que apuesta todo a la final de la Copa Sudamericana como el Atlético Mineiro.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega a Barranquilla con una racha adversa de siete partidos sin victorias, en el séptimo puesto del Torneo Brasileirao y eliminado en semifinales de la Copa de su país a manos de Gremio.

La llegada del ex entrenador de Estudiantes de La Plata se produjo en febrero, tras una salida inesperada del León para reemplazar a Jorge Sampaoli.

No fue un 2026 sencillo para el argentino en su primera excursión, pero el arribo al último partido de la segunda copa en importancia de la Conmebol le da una gran chance de alcanzar continuidad.

Los hinchas del Atlético Mineiro en Colombia serán muchos menos que los de Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana.

A falta de 3 fechas para terminar la liga del vecino país, Mineiro marcha en puestos de Sudamericana para el 2027, casi afuera de una chance remota de meterse en fase de Pre Libertadores.

Sin embargo, el potencial económico le permite contar con nombres importantes dentro de su plantel como Bernard, el goleador Gustavo Scarpay el arquero Everson.

Lejos de los poderosos

Los de Porto Alegre han estado y siguen lejos de las verdaderas potencias de Brasil: Palmeiras y Flamengo.

El Flu lidera el campeonato y los de San Pablo están en otra final de la Libertadores, nada menos que ante Estudiantes.

Por todo es que Boca se presenta como el gran candidato al título ante un adversario que se perfila con: Éverson; Natanel, Vitao, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred o Víctor Hugo; Tomás Cuello, Bernard, Mateo Cassierra.