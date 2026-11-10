Boca atraviesa un cierre de temporada cargado de expectativas. Después de asegurarse el título de la Tabla Anual 2026, el conjunto de la Ribera no tiene demasiado tiempo para festejar y ya pone la mirada en los compromisos que definirán su año futbolístico. El primero será alcanzar la final de Copa Argentina.

El equipo xeneize consiguió uno de sus principales objetivos: terminar en lo más alto de la clasificación acumulada y garantizar su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Sin embargo, la temporada todavía tiene varios capítulos por delante y la posibilidad de conseguir una histórica quíntuple corona aparece como una motivación extra.

El primer desafío será este sábado 14 de noviembre, cuando enfrente a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Boca buscará meterse en una nueva final y mantener vivo el sueño de conquistar su quinto título en esta competencia.

El Xeneize llega a esta instancia después de una importante remontada frente a Racing en los cuartos de final, mientras que Banfield consiguió su clasificación tras superar a Deportivo Riestra. El ganador se enfrentará a Platense, que ya tiene asegurado su lugar en la definición.

Arruabarrena le dio una identidad a Boca en su retorno al banco como DT

Pero la Copa Argentina no será el único frente de atención para Boca. El 21 de noviembre tendrá otro compromiso de enorme trascendencia: la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, en Barranquilla. Se trata de una oportunidad para volver a conquistar un título internacional y cerrar una larga espera sin consagraciones continentales.

A esos dos objetivos se suma el Torneo Clausura. Boca también deberá afrontar los playoffs del campeonato argentino, donde buscará avanzar desde los octavos de final y llegar a la definición prevista para diciembre.

El calendario podría ofrecerle una última oportunidad de sumar una estrella. En caso de conquistar el Clausura, el equipo tendrá la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Apertura, en un encuentro programado para el 19 de diciembre.

De esta manera, Boca tiene por delante semanas de máxima exigencia, con partidos decisivos y poco margen de error. La consagración en la Tabla Anual ya quedó atrás y ahora el objetivo es transformar ese primer logro en una temporada histórica. La Copa Argentina marcará el próximo paso de un equipo que todavía sueña en grande y que buscará cerrar el 2026 con una cosecha de títulos que lo lleve a conseguir la tan mencionada quíntuple corona.

El calendario de Boca hasta fin de año