Boca Juniors encara una visita de riesgo ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará desde las 16.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con arbitraje de Darío Herrera. El Xeneize busca un buen resultado para seguir en zona de clasificación, en la previa al duelo ante San Pablo por Copa Sudamericana.

Con el ánimo en alza después de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, tras superar a Vélez, Boca va por otro triunfo en el torneo local. Sin embargo, el calendario le exige administrar esfuerzos y, por ese motivo, Arruabarrena prepara un equipo con mayoría de suplentes para enfrentar al conjunto mendocino.

En el Clausura, Boca viene de conseguir una victoria ante Lanús, Se ubica 8vo con 10 puntos y en el último lugar de clasificación. El equipo todavía tiene por delante el desafío internacional de la Copa Sudamericana, por lo que el encuentro en Mendoza aparece también como una oportunidad para darle minutos a futbolistas que habitualmente no son titulares.

Del otro lado estará un Gimnasia de Mendoza que atraviesa un presente destacado. El equipo dirigido por Darío Franco llega después de tres victorias consecutivas y cuatro triunfos en sus últimas cinco presentaciones. El Lobo viene de derrotar contundentemente a Independiente por 3-0 como visitante, luego de haber superado 3-2 a Gimnasia de La Plata y 3-1 a Talleres. Esa racha le permitió ubicarse en los primeros puestos de la Zona A: antes del comienzo de la fecha tenía 15 puntos, producto de cinco victorias y dos derrotas y a un punto del lider Instituto.

En el historial, Boca y Gimnasia de Mendoza no tienen un historial extenso. El primer enfrentamiento oficial se produjo en el Torneo Nacional de 1972, cuando igualaron 1-1. En total, el historial oficial registra nueve enfrentamientos: tres victorias de Gimnasia, dos de Boca y cuatro empates El antecedente más reciente se produjo el 28 de febrero de 2026, por el Torneo Apertura, cuando Boca y Gimnasia igualaron 1-1 en la Bombonera.

Probables formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Datos del partido:

Hora: 16.30.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Víctor Legrotaglie.