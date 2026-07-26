Boca Juniors iniciará este domingo desde las 19.30hs su camino en el Torneo Clausura cuando visite a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del certamen. El Xeneize buscará comenzar con el pie derecho luego de un arranque alentador del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena, mientras que el Malevo intentará aprovechar la localía para dar el golpe y empezar una nueva etapa con ilusión renovada.

El conjunto de La Ribera llega entonado tras vencer por 1-0 a O'Higgins en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, un resultado que le permitió sacar ventaja en la serie y reafirmar el buen inicio del nuevo entrenador. Además, previamente había superado a Sarmiento por la Copa Argentina, por lo que afronta el debut en el torneo local con dos triunfos consecutivos y un funcionamiento que comienza a consolidarse.

Pese al calendario cargado, Arruabarrena dejó en claro que su equipo afrontará todas las competencias con la misma seriedad. "Tenemos un plantel preparado para competir en cada torneo y queremos arrancar el Clausura siendo protagonistas", fue el mensaje principal del entrenador en la previa del encuentro.

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Del otro lado estará un Deportivo Riestra que inicia una nueva ilusión tras un flojo primer semestre. El Malevo finalizó en el último puesto de la Zona A del Torneo Apertura y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, resultados que derivaron en la salida de Gustavo Benítez.

Con la llegada de Guillermo Duró, el panorama comenzó a cambiar. En su estreno, el nuevo entrenador condujo a Riestra a la clasificación en la Copa Argentina tras eliminar por penales a San Lorenzo, una inyección anímica importante antes del inicio del Clausura. Además, el club se reforzó con incorporaciones como Milton Céliz, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Braian Sánchez, Thiago Lauro y el arquero Marino Arzamendia.

El mensaje de Duró en la previa fue claro: "Queremos un equipo competitivo, intenso y que pueda hacerse fuerte de local. Este partido es una buena medida para empezar a demostrarlo".

Con presentes diferentes pero la misma necesidad de sumar en el arranque del campeonato, Boca y Riestra protagonizarán un atractivo duelo de estreno en el Clausura, donde el Xeneize intentará ratificar su crecimiento y el Malevo buscará comenzar una nueva etapa con un resultado de impacto.

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Datos del partido:

Hora: 19.30.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Guillermo Laza.