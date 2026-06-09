En medio del clima mundialista, el fútbol argentino se arma pensando para su segunda mitad de temporada. Talleres de Córdoba dio el primer bombazo confirmado que Jorge Sampaoli sería el nuevo DT de la institución cordobesa.

Si bien no se firmó aun el contrato, se confirmó que ambas partes llegaron a un acuerdo donde habrá un vínculo de 18 meses, donde el santafesino de 66 años se convertirá en el DT más caro de la historia de Talleres.

Tras la salida de Carlos Tévez, los cañones estaban apuntados a Martín Anselmi, y luego de que la negociación se cayera, Andrés Fassi aceleró con el DT mundialista, multicampeón en Chile y amplia trayectoria por clubes del exterior. La idea es que Sampaoli tome las riendas del plantel desde la pretemporada, que iniciaría el jueves.

Sampaoli quedó marcado por los grandes conflictos en el mundial del 2018

Será la primera experiencia en primera división del fútbol argentino. Inició en 1997 como entrenador en Argentino de Rosario. Posteriormente pasó en el 2002 al fútbol de Perú donde estuvo en varios clubes hasta llegar a Chile, donde logró tres títulos locales con la U, y coronó con la Copa Sudamericana del 2011. Posteriormente pasó por la selección “roja” donde ganó la histórica Copa América del 2015, superando a la Argentina en la final por penales.

Posteriormente dirigió en España donde recibió la propuesta de la Selección Argentina, a quien comandó en el Mundial de Rusia 2018, dejando no solo la pálida imagen deportiva, sino también los conflictos internos que derivaron en su salida. Luego estuvo en Francia y Brasil, donde en el Atlético Mineiro ganó la Copa Mineira en el 2019-20.

Sampaoli tendrá el desafío de encabezar la reestructuración del fútbol en Talleres, donde pondrá como objetivo el Torneo Clausura y clasificar a copas internacionales.